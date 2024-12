Terza manji od makovog zrna: Gastoz mu sasuo sve u lice, pa tražio da zaustavi vređanje Anđele! (VIDEO)

Palo javno obećanje!

Nenad Marinković Gastoz gostovao je u radio-emisiji "Amnezija" kod voditelja Borislava Terzća Terze i Danijela Dujkovića Munjeza.

- Mi nismo u svađi, ti si u grešci. Ti pucaš po onome što znaš da će mene da boli, a to je Anđela. Govorim ti isto što i Karić i Đedović - rekao je Gastoz.

- Jeste, malopre prolazim i gledam da se ja svađam sa svima. Od večeras ću da ćutim, iamte pravo da p*šate po meni - dodao je Terza.

- Ti kao da si ušao u tenk, blam blamova si. Ovo je užaš - poručio je Marinković.

- Gastoze, sinoć si poveo kolo i bio si DJ ovo je četiri u jedan. Ti i Anđela, vidim da je sve okej? - pitao je Munja.

- Jeste, malopre smo se pokačili oko hrane jer je meni eksaliralo, glasan mi je radio i to je to. Ja ne bih da se ponavljam kao papagaj, kopirao bih Karića i Đedovića, jer isto gledanje imam i ne mogu da prenesem jer šta god da kažem moja devojka je nekome d*vala, a ti mnogo više pričaš o sebi nego o njoj i meni. Treba da se stabilizuješ, neću da ti dajem savete, mogu da prdnem i podrignem - otkrio je Gastoz.

- Šta misliš o Peji? - pitao je Munjez.

- Mora da je lud. Jedno je prijatelj, a ovo je drugo. Ja ovakvu situaciju nisam imao u životu da se meni ovo dešava, pa mi se kao nasmejao. Ovde si ispali vas dvoje donji, trebali ste da budete zajedno jer si Sofiju veličao i stavljao ispred Milice, a na kraju si i nju zgazio. Ti njoj zameraš što je imala nekog tamo Medveda, a i ti si pozdravljao Milicu dok si se ljubio sa strane. Oboje ste imali nekoga napolju, mnogo veću jačinu ima ono što si ti imao, a vama to nije bilo bitno. Mačujete ste se, a samo ste dokazali da ste se zaj*bali. Nemoj da pljuješ ni po jednom, ni po drugoj. Veličao si Sofiju, a sad ti niko ne valja. Ti si birao i to su tvoji izvori. Jedva čekam da vidim kafu, dve šolje, jedna Milica, a druga Sofija. Ne želim da se izviniš Anđeli, ali želim da prestaneš - pričao je on.

- Da li želiš Anđeli nešto da poručiš? - pitao je Munja.

- Da je najslađa na svetu, da se mnogo lepo skockala i da jedva čekam da je vidim u kraju i da je zagrlim i poljubim - rekao je on.

- Evo obećavam da neću da je vređam više - dodao je Terza.

- Nemoj i to ćeš da porekneš - rekao je Gastoz.

Detaljnije u nastavku ovog teksta.

Autor: A. Nikolić