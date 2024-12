Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Pitanje za animir damu Sofiju: "Što je maca pojela jezik?"- glasilo je pitanje.

- Ja sam pitala šta da radimo u ovom momentu, da li da se povučem ili da budem uz njega, rekao je da se povučem da vidi u kom pravcu će ići ova priča. Znali smo svi da će Milica ući, rekla sam da ako bude ušla, da ću ćutati šta god mi bude rekla. Ja sam demantovala sve što sam trebala - rekla je Sofija.

- Najbolji demant je kada tvoja izlaganja imaju logiku - ubacio se Đedović.

- Ja nisam imala prostora da objasnim, od Atmira smo otišli na poruku, a od poruke do Albanije. Nisam imala mogućnost da kažem šta je i kako je. Nisam devojka za jednu noć, imala sam duge veze, ne dešava mi se avantura. Ja sam zaljubljena i dalje u tog čoveka - rekla je Janićijevićeva.

- Ti si zaljubljena u moj ku*ac, sad ću da ti tek objasnim ko si ti...Ne može da mi parira sa svoja četiri i po padeža, to su trebali da joj objasne. Ne znam što se povlači iz odnosa, kada je ta ljubav bila kosmička. Znala je da priča da će moja beba da ide kod njih kući tri puta nedeljno. Ja da sam na mestu ljubavnice: "Ja sam rekla da nemam za tebe empatije, ti si mene gledala kako se mi je*emo, gledaj i sada". Ništa nije demantovala, demantovala je danas samu sebe za medu. Ovo povlačenje je isključivo zato što je shvatila šta se dešava napolju. Kao ona plače što je mene Terza vređao. Ovo je njoj bila tema zbog Atmira Albe i ostalih. Moraćete da me uključujete sa porođaja direktno, tako da, ne brinite se ništa, čim ja odem da se porodim, eto njih ponovo zajedno. Vrlo dobro ona plače jer se saznalo da je igrala oko šipke, bole nju ku*ac što je mene Terza vređao - rekla je Milica.

- Nijedna uvreda nije bila s njene (Sofija) strane. Da li je drugo ili treće stanje, ti treba da se ponašaš kao trudnica, da ne sahranjuješ oca tvog deteta, da mu želiš da pogine ili da ima rak - rekao je Terza.

- Ti kao otac mog deteta nisi smeo da dozvoliš da budem u stanju u kom sam bila. Sada stani uz svoju animir damu - rekla je Milica.

- Ti mene ne zanimaš za tri života u ljubavnom odnosu, sve je ovo da dozvoliš da budem otac deteta - rekao je Terza.

- Nemam nikakav osećaj prema njegovoj porodici, rekla sam mu: "Crknite u porodici svi", mene to ne intresuje. Njegov brat je meni kada sam bila na infuziji rekao: "Zbog toga si tu gde jesi". I on je bio u mojoj kući, pa je moja mama gledala kako on je*e - rekla je Milica.

- Veruj mi, poštedeću te u ovom trenutku. Sve kada bude došlo vreme - rekao je Terza.

- Boli me ku*ac za tvoju porodicu, želim im sve najgore. Zamisli koliko je on kvaran i bezobrazan, pita me 10 puta da ponovim, ja naravno ponovim, i šta je hteo da postigne?! Da mene mama od ove ku*ve tuži ili da mi izbije pare iz džepa - rekla je Milica.

- Ti znaš ko je nju je*ao?! Samo na sudu ću s njom pričati - rekao je Terza.

- Znači on hoće da mene kur*ina porodica tuži i uzme pare...On direktno hoće meni da izbije pare iz džepa - rekla je Milica.

- Imala je pravo žena da odbrani svoje dete, šta je tu problem? - rekao je Terza.

- Sram te bilo, sramoto jedna! Stani onda uz nju - rekla je Milica.

- Ja sam izabrao dete - rekao je Terza.

Autor: Nikola Žugić