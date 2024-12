ŠOK, ŠOK, ŠOK! Sofija konačno otkrila kompletnu istinu o Medi i Atmiru, učesnicima POPADALE VILICE (VIDEO)

Skandal!

Milan Milošević sledeće pitanje pročitao je Sofiji Janićijević.

- Sofija, je l' Dejan ili taj na "A" meda - glasilo je pitanje.

- To je isti čovek. Dejan je morao da se zove ovde i da bude predstavljen tako, ali je ljubomora bila jača, zato smo i prekinuli našu vezu. To je nešto najgore što on poseduje u sebi. Samim mojim ulaskom ovde nisam verovala da će da se javi, ne Milici, nego da se oglasi uopšte. Morao je da bude Dejan, morao je da bude "Meda", sam je to tražio i želeo, sada je sam uradio ovo sve - rekla je Sofija.

- Znači oženjen je čovek, ima dvoje dece - pitao je Terza.

- Nije oženjen...On ne može da se pomiri da nismo zajedno i imala sam te probleme, dolazio je kod mene kući, molio moju majku i mog oca, haos je bio. Nisam smela da izgovorim njegovo ime, a želela sam da izgovorim jer me je mnogo puta povredio. Htela sam da mu se osvetim na svaki mogući način, ne sa ulaskom u vezu, nego s ulaskom ovde. Ja sam znala koju težinu to nosi, rekao mi je odmah da će biti haos ako sednem pored drugog, sada nek se nosi sa tim haosom. Nek se bori napolju i nek crkne, to mu želim - rekla je Sofija.

- Zašto čovek koji ima zabranu prilaska si u kontaktu s njim - pitala je Kačavenda.

- Video je...Ima zabranu prilaska, on je pisao meni sa profila njegove sestre kada je video moj ulazak, onda je napravio haos. Stavio mi je uslove kako da se ponašam i šta treba da kažem, moram da ga provučem kao deo porodice - rekla je Sofija.

- Ona je ovo uradila da bi se svetila njemu - rekao je Terza.

- Ne ulaskom u vezu, zaljubila sam se u njega, dopao mi se. Sa njim sam bila sedam godina - rekla je Janićijevićeva.

- Ona nije htela da priča u radiju jer je smišljala priču, ona sve laže - rekao je Terza.

- Što ste toliko krili ako je on slobodan - pitao je voditelj.

- Ona je sve pričala meni ovo što je sada rekla, samo je rekla da je Dejan i rekla mi je da ga ne voli i da joj ne intresuje - rekao je Mića.

- Poruke su već odavno napolju, gde je meni čovek rekao...Zato što ima porodicu, dva sina ima, videla sam i slike i to. Nisam htela sinoć da preciziram, jer nisam sigurna koliko imaju godina. Poenta sve ga je to da je oženjen, da ima ženu, u braku je, to je sve vreme krila jer se vama predstavljala kao fina i dama, samo je zaboravila deo animir dana - rekla je Milica.

- Nema on ženu, njegova deca imaju 9 godina, blizanci su, dva dečaka. Pre da uđemo u bilo kakvu priču, on se razveo godinu dana pre toga - rekla je Sofija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić