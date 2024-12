Ne prestaje sa raskrinkavanjem! Trudna Milica otkrila novi TAJNI PLAN Sofijine mame: Htela je da... (VIDEO)

Učesnici šokirani!

Voditelj Milan Milošević naredno pitanje pročitao je Milici Veličković.

- Da li znaš da si još jednom pokazala koliko si hrabra i jaka žena - glasilo je pitanje.

- Oprale me ove animir dame. Jesam, ali pokazujem ja dosta i slabosti, odajem reakcije kao da mi je stalo do nečega. Stalo mi je do toga da je oblatim, jer je mrzim ogranski. Oboje su uništili moju porodicu. Ja krećem kao žena, nikada sebe nisam predstavljala moralnom, nikada ne bih mogla da budem sa čovekom na televiziji, da se je*em, da žena nosi to dete, kako oni govore. Kada se sve to dešavalo, njena majka je izjavljivala: "Ne znam što je Milica pustila Terzu u rijaliti, ona je ljubomorna, ona to nikada ne bi uradila, ona je vernica". Mrzim je! Prvo je krenula sa tim forama da ga muva, a onda Naji govori: "Neće Terza ispoštovati verenicu". Mnogo je namenski sve to radila i funjarski je radila...Atmir se meni javio iz besa, kao povređen muškarac, jer je ova kur*etina uradila ovo što je uradila. Mama njena i ona, to su funjarski poslovi i to. Obe su iste, dve sponzoruše - rekla je Milica.

- Ovo je katastrofa Milane, moja mama je bila 22 godine - rekla je Sofija.

- Tvoja mama je ku*etina ista kao i ti, iste ste - rekla je Milica.

- Mama reaguj na ovo kako ti sama znaš - rekla je Sofija.

- I tvoj tata Slavko, koji pozira sa tri prsta i ostalo, a tebe ka*a ko te ka*a...Dopisivao se sa mnom, zvao me je i nestao. Isekao je moje poruke, gde sam pisala: "Hoćeš mi poslati te dokaze". Krenuli su novinari da ga cimaju i ostalo. Njen profil je odjednom objavio kako piše moj instagram i ta poruka, i napisali su: "Sofijin najveći fan traži dokaze o Sofiji", ja Sofijin najveći fan, prevarena i trudna?! Onda je sve krenulo, kada sam objavila Atmirovu sliku...On je povukao ručnu, jer mislim da su ga izmanipulisale, mama i to, jer su belosvetski ološi i manipulatori. Oni su se upoznali tu gde je ona igrala oko šipke. Njena mama je inače htela da unajmi lika da bude "Meda" rođak, da ga dovede za Novu godinu. Meni je žao što sam došla sada, jer smo mi bili u fazonu: "Zamisli banjava lik kao Meda rođak". Htela je da lažira Medu, ceo život je lažiran, ne znate koliko ću da ostanem, otkrivam koliko stignem - rekla je Milica.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: Nikola Žugić