Doživela sam nešto što nikad nisam: Sofija otkrila trenutak u kojem je Terza šokirao, pa priznala da su joj Đedovićeve reči doprele do mozga! (VIDEO)

Eureka momenat!

U toku je emisija ''Pitanja gledalaca'' sa voditeljem Milanom Miloševićem. Naredno pitanje pročitao je Milici Veličković.

- Kad legnete u izolaciju, da li osetiš ljubav sa Terzine strane - glasilo je pitanje.

- Sad, ne. Jutros sam doživela nešto što nikad nisam, on je vređao nju, ona je njemu nešto rekla, a on je rekao pusti nas da spavamo. To je rekao meni tiho, pa posle pet minuta kaže sad si mi i ti okrenula leđa. Tad sam shvatila ono što mi je Đedović rekao, kao ako je ostavio nju trudnu, što ne bi mene - rekla je Sofija.

- Ajde ti, k*rvetino, nemoj da se čudiš, kad je radio šta je radio - dobacila je Milica.

- On pipa nju, pa dođe da pipa mene, zato su dva odrona. Rekao si da birsš dete, pa si opet legao s njom - nastavila je ona.

- Odvojio sam krevete - pravdao se Terza.

- Nije istina, nego sam ja pobegla. Rekao je da želi da se sklonim - kazala je Sofija.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković