Ovo se čekalo!

Prošlost Sofije Janićijević podigla je veliku prašinu u javnosti, pogotovo od ulaska Milice Veličković u najgledaniju sezonu rijalitija '' Elita''. Milica danima iza naš urniše Sofiju zbog njenih laži o bivšem dečku, po imenu Atmir Alba. Naime, ona je protekle noći rešila da propriča, te je na samom startu večeri otkrila da su ona i Atmir živeli zajedno.

- Demantujem sve, vidi se po meni da li sam ja k*rva ili ne. Atmir je dete iz mešovitog braka, iz Bogovinja. Bio je oženjen, ali razveo se kad smo ušli u vezu. Nije ostavio ženu zbog mene, nego oni moraju da se ožene ženom koji njihovi roditelji izaberu. Imao je 18 godina kad se oženio. Bili smo dugo u vezi, maltene smo živeli zajedno jedan period. Mislim da se jako z*jebao što se Milici javio. Nisam animir dama, nisam nikad igrala oko šipke. Da rešimo aferu Meda, dečko s kojim sam bila u vezi šest godina je bio Meda, ali nikad ga nisam tako zvala. On mi je zatvorio firmu, svašta mi je radio jer je bio jako ljubomoran. Ostavila sam ga pre godinu dana i tražila sam zabranu prilaska, čak je i kod mojih roditelja dolazio. Rekao je da ako uđem u vezu s nekim drugim, da će mi zagorčati život - ispričala je Sofija.

Sofija Janićijević lagala je od ulaska da ima bivšeg dečka po imenu Dejan Trajkovski, te je rešila da otvori pandorinu kutiju i prizna da je za čuvenog Atmira Albu izmišljana imena, poput Dejana, Mede itd..

- To je isti čovek. Dejan je morao da se zove ovde i da bude predstavljen tako, ali je ljubomora bila jača, zato smo i prekinuli našu vezu. To je nešto najgore što on poseduje u sebi. Samim mojim ulaskom ovde nisam verovala da će da se javi, ne Milici, nego da se oglasi uopšte. Morao je da bude Dejan, morao je da bude "Meda", sam je to tražio i želeo, sada je sam uradio ovo sve - rekla je Sofija, pa dodala:

- Nije oženjen...On ne može da se pomiri da nismo zajedno i imala sam te probleme, dolazio je kod mene kući, molio moju majku i mog oca, haos je bio. Nisam smela da izgovorim njegovo ime, a želela sam da izgovorim jer me je mnogo puta povredio. Htela sam da mu se osvetim na svaki mogući način, ne sa ulaskom u vezu, nego s ulaskom ovde. Ja sam znala koju težinu to nosi, rekao mi je odmah da će biti haos ako sednem pored drugog, sada nek se nosi sa tim haosom. Nek se bori napolju i nek crkne, to mu želim - rekla je Sofija.

Sofija Janićijević svojevremeno se poveravala Slađi Lazić Poršelini da su je pratili ljudi od bivšeg dečka, Atmira Albe , kako bi videli šta ona radi.

- Moraš da kažeš to da su te njegovi ljudi pratili da bi videli šta ti radiš - rekla je Poršelina.

Sofija Janićijević poverila se Luletu Bahanaliji da joj je Atmir Alba (bivši dečko) ponudio 300 hiljada evra samo da se ne pojavi u "Eliti 8", ali je ona odbila samo da bi bivšem dečku isterala inat.

- Ponuđeno mi je 300.000 evra samo da ne uđem, imam i poruku. Konkretno pričam o Atmiru, ali inat...Isto bih uradila kao i sada - rekla je Sofija.

Sofija je prošle noći nastavila sa raskrinkavanjem bivšeg dečka, te je otkrila da su njih dvoje imali burne svađe, a kad god bi se posvađali, bivši dečko bi joj zatvarao firmu.

- Koliko dana pre ulaska si mu tražila zabranu - pitala je Kačavenda.

- Mislim 3-4 dana, ponudio mi je i pare da ne uđem, 300.000 evra. Kad god smo se posvađali, zatvarao mi je firmu - kazala je Sofija.

