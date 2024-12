To je genetski otpadak ljudskog roda: Žana repetirala vređalicu, ispalila rafal po Terzi i njegovom glumljenju žrtve, pa se osvrnula i na Munjeza: On nikom nije prijatelj! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljski par Stefan Milošević Panda i Jovan Ilić ugostili su Ružicu Kralj astrološkinju, psihološloškinju Snežanu Repac, bivše učesnike Elite Nemanju Gačića i Žanu Omniu i koji su prokomentarisali najaktuelniju temu o kojoj nacija danima bruji, a reč je o ulasku trudne Milice Veličković u rijaliti.

Kako vam se čini Miličin ulazak u Elitu?

Sve viđe i viđe mi se dopada Miličin karakter. Podnosi hrabro sve ovo. Izguraće hrabro, dobro se drži. Terza je skretao sa teme kada je Milica ušla, on je pokazao veliki nezrelost. Rekao joj je da je voli, smešno zvuči. Ono njegovo kukanje i jaukanje je jedna velika predstava, kako bi bar malo ispao žrtva. Što se tiče Munjeza, koji je sve vreme bio pored njega dok je kukao, on je tek jedan veliki folirant. On nikom nije prijatelj. Preodvratan je - kazala je Žana.

- Ja mogu ruku u vatru da stavim da je Terza varao Milicu i napolju, to je on. Nikoga to ne bi začudilo - dodao je Gačić.

- To je genetski otpadak ljudskog roda - kazala je Žana.

