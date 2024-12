Detaljna analiza: Gačić se osvrnuo na prvo suočavanje Milice i Terze, pa prognozirao njegovo pomirenje sa Sofijom: Ponovo će se zbližiti kad... (VIDEO)

Dao svoj sud!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', nekadašnji učesnik Elite Nemanja Gačić, prokomentarisao je odnos Milice Veličković i Borislava Terzića Terze.

Šta ti je Milica rekla pred sam ulaza u Elitu?

- Pričali smo o tome šta bi kome poručila. Mislim da joj je malo proradila i sujeta kad je ušla u rijaliti. Rekla mi je da će vređati Sofiju, ukoliko je bude ona prva uvredila, ali joj je uputila žestoke reči i pored toga što joj ništa nije rekla. Ne može joj se to zameriti, jer znamo šta je prošla. Za Terzu smo svi znali da će imati onakvu reakciju. Milica je ipak gledala kako je Terza vara, dok je ona sama kod kuće i nosi njegovo dete, nije to lako. Neverovatna snaga i jačina je potrebna da se suočiš s osobom koja te je emotivno povredila. Suze su mi krenule dok sam gledao Milicu, koja je sa osmehom ušla, a nije joj bilo lako. Mislim da će se Terza ponovo približiti Sofiji onda kada Milica ode da se porodi, to je jasno kao dan - istakao je Gačić.

Autor: S.Z.