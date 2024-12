Ovo je viđenje sujetnog i nesrećnog čoveka: Ivan pokušao da naruši Jeleninu sreću, ona u suzama otvorila dušu! (VIDEO)

Marinković ne vidi ljubav u njihovoj vezi!

U toku je emisija "Gledanje snimaka". Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide razgovor Jelene Ilić i Uroša Rajačića u kom mu ona priznaje da joj je teško da boravi u istom prostoru sa Ivanom Marinokovićem.

- Izbegavam ovu temu, ali mi je glupo da ćutim. Vidim da je ovo neka idilična veza, neka je. Ovo je klasično pravljenje klipa. Ovo je nomoć i nesigurnost, zapravo joj je krivo, pa moram Aleksandru da umešam. Ja vidim njene reakcije i kad neću da ih vidim, ovo je ljubomora. Znam da ja zvučim ljubomorno, ali mi je glupo da ćutim, kad vidim da oni komentarišu mene. Ja vidim da oni to hoće, pre svega Jelena. Znajući Jelenu ovo je smehoteha, on je nju sad kao naša. Sve i da ostanu do kraja života zajedno, što im želim, ali ovo je bežanje. Hronološki dvoje ljudi koji se toliko žele i vole su imali toliko prilike da se spoje, pa sad praveći klipove pokušavaju da pokažu ljubav. Baš su se spojili tog dana kad su isprskali Aleksandru i ušli u divnu emotivnu vezu u kojoj je postoje Ivan i Aleksandra. Ovo je smeh i klasična Jelena manipulacija koju nikad nije mogla da upotrebi kad sam ja u pitanju - govorio je Ivan.

- Uopšte ovo nije tema klipa. Normalno da je bežanje od problema kad je on problem. Ja Jeleni govorim da pustim da on priča jer će sam o sebi da kaže sve. Njega boli to što je izgubio. Svi vide emocije, samo on vidi drugačije jer je on manipulator. Ja sam ovde bio samo rame za plakanje. Poenta je da mi je objašnjavala da sa mnom ima stvari za koje je mislila da više nikad neće imati ili nikad nije imala, kako joj je lepo da sedimo, jedino i ležimo. Sve je krenulo od toga da sam pokušavao da objasnim da joj je jedina greška što je strah prenela u naš odnos. Sve ovo i da bude najgora veza ne može da bude gora od onoga. Kako god to zvučalo ja smatram da jesam beg u zdrav razum i smatram da svakog dana pokazujem da sam iskren i da je ona srećnija nego ikad. Ovo je viđenje sujetnog i nesrećnog čoveka - komentarisao je Rajačić.

- Pričali smo kako se osećam u rijalitiju i rasplakala sam se, samo da ne bih sedela za stolom. Prvi put u životu ovoliko plačem u rijalitiju, neki su me očili da treba da ćutiš, gutaš i smeješ se na stvari za koje te optužuju i da budu normalno kad ti govore da si k*rva i loš čovek. Ja sam iskreno ovih dana baš radila kako se osećam i niko me ne vuče kao inače za rukav. Sa Urošem pričam iskreno o svemu, a ne samo o meni i njemu - govorila je Jelena.

- Ona je baš to radila, govorila je: "Gde ćeš u pušionicu?" - umešao se Ivan.

- Uroš mi je zamerio što kad mi je prelepo imam promene raspoloženja i nije prirodno da se lebdim i foliram se kao neki da je sve prelepo. Niko ne može da mi kaže da su ovde najprirodniji uslovi i da te ne stižu stvari koje su se dešavale, a šta sam samo ja doživela ove sezone. Pomislim šta su moji trpeli šest godina, ne samo u rijalitiju nego godinama unazad. Gadno mi je šta sam priredila, sram me bilo šta sam sebi dozvolila. U njihovim očima sam videla od prvog dana i da je moja mama znala od prvog dana šta će biti - dodala je Ilićeva kroz suze.

Autor: A. Nikolić