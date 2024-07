Pokušao da ponizi Uroša, pa ponizio sam sebe: Ivan povlači poteze poput običnog očajnika, Jelena ga spustila kao nikad! (VIDEO)

Ne želi da ih vidi zajedno!

Upravo je počela emisija 'Gledanje snimaka' voditeljka Ivana Šopić tu je ovog dana da raskrinka učesnike u potpunosti. Na prvom video snimku pušten je razgovor Lejdi Di i Jelene Marinković koje su progovorile o Urošu Rajačiću, a potom se osvrnuli i na Jelenin brak sa Ivanom.

-Ona očigledno ne sme dok sam ja tu da kaže neke stvari. Vidim da sa strane priča da je zaljubljena u njega. Ona kaže da ispada ku*va, ali ne ispada nego jeste. Ja sam uvek stajao uz nju, ali ona je ovo. Ona meni jeste pridavala pažnje prvih mesec dana, ali ništa više - rekao je Ivan.

Vi stvarno niste izgledali kao srećan par - rekla je Ivana.

-Pa mi smo napolju stvarno bili super, išli smo na izlete svaki vikend, išli na putovanja. Mislim da se ona ne plaši mene da uđe u vezu sa Urošem, već da on ne zna da stane uz nju - rekao je Ivan.

-Šta ja neću da stanem uz nju? Uz šta da stanem, uz to što te prevarila? - upitao je Uroš.

-Ti samo pričaš, dela ništa - rekao je Ivan.

-Ajde ćuti tu neću da te gazim tri dana pred kraj - rekao je Uroš.

-Meni nije problem da ih gledam da se ljubakaju ovde, to je još jedan blam za nju. On u nju nije zaljubljen, ovo je blamčina za nju koja će je pratiti jedan odvratan period života. Sramota me što sam bio sa njom, što sam sada pored nje, treba da je bude sramota, ali očigledno je ona to - rekao je Ivan.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P