Turbulentna noć za nama! Milica Veličković isplakala more suza i Sofiju uvredama zakucala za dno, dok su Gastoz i Anđela saznali za izdaju od ove učesnice! Evo šta je obeležilo noć za nama! (VIDEO)

Nije bilo lako!

Učesnici su protekle noći imali priliku da u prikazanim klipovima vide sve ovonedeljne razgovore i dešavanja za koja nisu znali. Prvi klip prikazao je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, koji uživaju zajedno, jutro nakon njegovog poziva sa Milicom Veličković.

Borislav Terzić Terza tvrdio je da se ipak raspadao u sebi i da to nije mogao da podeli sa Sofijom Janićijević jer ga ne bi najbolje razumela, kao i da nikad nije pričao sa njom o svojim unutrašnjim osećanjima.

Sledeći klip prikazao je Sofiju Janićijević koja je oplela po Borislavu Terziću Terzi, nakon ulaska Milice Veličković.

Milica Veličković bila je iziričita u tome da Borislavu Terziću Terzi neće oprostiti i da je sigurna da spušta loptu sa njom kako ne bi bio upisan kao NN otac.

Milica Velićković uopte nije mogla tokom reklama da smiri svoj bes, te je oplela po Terzi i Sofiji Janićijević:

- Ovi bi najradije voleli da su mi iščupali dete iz stomaka. Ja pričam za dete, on priča o njoj. Oni će meni da kažu koji mi je fokus. Poenta je da ga boli k*rac za dete. On i njegova k*rva su ubice dečjih mozgova. Pričaću o njoj šta hoću, jer je k*rvetina. Brankica i Miloš Terzić su monstrumi isto, monstrumi sa monstrumima. Završila na terapiji sa 25 godina. Ako mi se dete rodi bolesno, na*jebali ste svi. Ona je k*tvetina raspala, koju su j*bali po Tetovu, koja je oduzela mojoj ćerki oca. Ispaštaće zajedno s njim - rekla je Milica.

Milica Veličković i Borislav Terzić Terza upali su u žestoku raspravu zbog čega je ona prolila reku suza, tvrdeći da ona i beba neće imati gde da spavaju i da će ona dete morati da iznese sama iz bolnice.

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako je Milica Veličković prvi dan prozivala Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu, dok su još uvek bili zajedno.

Marko Đedović osuo je rafalnu paljbu uvreda po Borislavu Terziću Terzi i Sofiji Janićijević za koje smatra da su Milici Veličković uništili život zarad nečega što je trajalo mesec dana.

Voditelj Milan Milošević dao je reč Sofiji Janićijević kako bi objasnila zašto je za vreme reklama rekla da se jedva suzdržava da ćuti za crnim stolom. Ona je ponovo promenila ploču i rekla da ćuti zato što je kriva, a da li to stvarno i misli, ostaje nam da saznamo.

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako Borislav Terzić Terza dobacuje iz izolacije Milici Veličković.

Milica Veličković rasula se na komade zbog Borislava Terzića Terze koji je grlio Sofiju dok je ona sama ležala u rehabu i slušala njegove uvrede. Ona je njima zapretila da ukoliko joj beba ne bude dobro, da neće proći dobro ni on ni ona.

Milica Veličković ponovo je plakala zbog Borislava Terzića Terze, te joj je Nenad Macanović Bebica pritekao u pomoć. On je pokušao da joj stavi do znanja da ne treba da se sekira, dok je ona tvrdila da ne može oprostiti sebi što je sa takvim čovekom zatrudnela.

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide razgovor Aleksandra Anđelića i Katarine Samardžić Keti u kom se svađaju zbog Nenada Marinkovića Gastoza.

Anđela Đuričić dobila je reč, te je u svom stilu žestoko oplela po Keti zbog izdaje Gastoza zbog koje je on bio jako razočaran.

U Beloj kući nastala je ozbiljna svađa zbog snimka u kom je Katarina Samardžić Keti uvredila Nenada Marinkovića Gastoza. Anđela Đuričić je uputila teške reči Keti, te je oduvala i zamolila da se skloni.

Sledeći klip prikazao je Teodoru Delić koja je rekla da može da je radi jedna osoba, ali da voli drugu.

Ivanija Bajić žestoko je oplela po Teodori Delić zbog njene izjave, te je istkla da muškarce gleda kroz korist i da joj trebaju samo da bi joj kuvali i prali veš.

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide razgovor Jelene Ilić i Uroša Rajačića u kom mu ona priznaje da joj je teško da boravi u istom prostoru sa Ivanom Marinokovićem.

Ivan Marinković osolio je u svom stilu po Jeleni i Urošu, te je istakao da ni njemu nije toliko lako da gleda svoju bivšu ženu sa drugim muškarcem.

- Izbegavam ovu temu, ali mi je glupo da ćutim. Vidim da je ovo neka idilična veza, neka je. Ovo je klasično pravljenje klipa. Ovo je nomoć i nesigurnost, zapravo joj je krivo, pa moram Aleksandru da umešam. Ja vidim njene reakcije i kad neću da ih vidim, ovo je ljubomora. Znam da ja zvučim ljubomorno, ali mi je glupo da ćutim, kad vidim da oni komentarišu mene. Ja vidim da oni to hoće, pre svega Jelena. Znajući Jelenu ovo je smehoteha, on je nju sad kao naša. Sve i da ostanu do kraja života zajedno, što im želim, ali ovo je bežanje. Hronološki dvoje ljudi koji se toliko žele i vole su imali toliko prilike da se spoje, pa sad praveći klipove pokušavaju da pokažu ljubav. Baš su se spojili tog dana kad su isprskali Aleksandru i ušli u divnu emotivnu vezu u kojoj je postoje Ivan i Aleksandra. Ovo je smeh i klasična Jelena manipulacija koju nikad nije mogla da upotrebi kad sam ja u pitanju, nije ni meni lako - govorio je Ivan.

Voditelj Milan Milošević takmičarima "Elite" najavio je novi prilog, a oni su imali priliku da vide kako Milena Kačavenda priča da se komentariše da je zaljubljena u Stefana Karića.

Aneli Ahmić jedva je dočekala da osuje rafalnu paljbu po Mileni Kačavendi zbog njenog ponašanja, te je prozvala da se ponaša kao tinejdžerka.

Milica Veličković ponovo je prišla Sofiji Janićijević za stolom, kojoj je uputila pregršt uvreda i opet je demolirala, zbog čega je ona zaćutala.

- Milice, ne želim da ulazim u raspravu. Ja se suzdržavam i ćutim, jer sam kriva. Ti njemu treba da se obratiš, ponašao se slobodno, a i govorio je da bi se vaš odnos svakako završio. Ja nisam videla krivicum, sad vidim kad stoji ispred mene trudna žena koja ovako reaguje i znam da ti je još tu - govorila je Sofija.

- Samo si mi ti fokus jer si zla. Reč ne bi dobila od mene da me nisi pominja. K*rvo, nisam bila u pravu ni za Atmira, pa smo došli na moje. Sprdala si se sa mnom i sa mojom bebom - govorila je Milica.

Voditelj Milan Milošević nakon sukoba Milice Veličković sa Sofijom Janićijević dao je reč Borislavu Terziću Terzi da prokomentariše, a on je istakao da Milica ima pravo da kaže šta hoće i da Sofija treba da ćuti, zbog čega je Milica onda i njega izvređala.

Autor: N.P.