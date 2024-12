Rešila da progovori: Milica detaljno otkrila tok dešavanja sukoba sa Sofijinom majkom! O ovome do sada nije pričala! (VIDEO)

Šok!

Milica Veličković je razgovarala sa cimerima o burnoj prošlosti Sofije Janićijević i izvesnom Atmiru.

- Taj neki Atmir mi se javio i rekao mi je da bi mi sve i svašta rekao rekao o Sofiji, ali da ne bi želeo da to što mi kaže izađe javno, jer ima porodicu. On me je pozvao, rekao mi je da je umalo uništio svoj život zbog Sofije. Ja sam mu rekla da mi pošalje dokaze, ali mi nije poslao, sklonio je i sliku sa progila. Međutim, moje stranice su slikale pre nego što je to uradio njegovu profilnu sliku i salon nameštaja, o kom je ona pričala. E sad, očigledno je on stupio u kontakt s njenom mamom i setrom, jer su one javno napisale da ja molim da mi se pošalju dokazi o njenim aferama. Krenule su da me vređaju javno, kačili su neke starije Terzine i moje snimke, gde se svađamo. Ja sam okačila onda šta sam imala i objavila sam broj telefona frizerskog salona Sofijine mame, nakon čega je tužba usledila - kazala je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.