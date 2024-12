Nije joj lako!

Milica Veličković stigla je kod Drveta mudrosti, kako bi otkrila kako se oseća nakon što se pre nekoliko dana suočila sa Borislavom Terzićem Terzom, nakon što ju je prevario u Eliti sa Sofijom Janićijević.

- Kako si? - upitalo je Drvo.

- Činjenica je da su ova dva monstruma Terza i Sofija pokazali ko su. Samo ja znam šta sam prilazila ovih par meseci - kazala je Milica.

- Verujem da si imala neka očekivanja kako će se Sofija i Terza ponašati. Da li te je nešto iznenadilo? - upitalo je Drvo.

- On je pokazao da njega beba ne zanima. Postavio se tako kao da ništa nije uradio. Bio bi sa Sofijom da nije neke stvari saznao o njoj. Ne osećam poterebu da bilo kome bilo šta objašnjavam, to je tako. Najgore mi je bilo jer je on Sofiji dozvolio da spominje naše dete, a on mene nije iznenadio svojom reakcijom. Ne želim da dopustim da Terza manipuliše i laže, jer je jasno kao dan da njemui nije stalo do deteta. Sofija je toliko zla i pokvarena. Ne mogu da shvatim njeno ponašanja. Ona pokušava preko bebe da bude u temi, veliki gnev budi i meni. Ne znam kako sad ne sme neke stvari da mi kaže u lice, ali on joj je i dozvolio da o meni priča neke stvari - kazala je Milica.

- Zbog čega misliš da Sofija ćuti na sve što joj ti govoriš? - upitalo je Drvo.

- Devojka je postavila neki lažni identitet. Ne mogu da verujem da je izmišljala o nekim stvarima iz prošlosti. Neke stvari mi teško padaju, ali sad ne mogu da uradim ništa. Ja bih Sofiju pitala i da li je identitet njen, jer je jedan veliki lažov. Njih dvije i jesu jedno za drugo, ja mogu i kuma da im budem, što se mene tiče - kazala je Milica.

- Kako ti vidiš njihov odnos, nakon što odeš iz Elite? - upitalo je Drvo.

- Mislim da će se pomiriti. Ona će izmanipulisati s njim. Tek će se vređati, kad se budu pomirili, ali mislim da će to potrajati, taj njihov odnos. Jedva čekam da do svega toga dođe, jer je on rekao da mu je dete na prvom mestu, a da će pokazati da je to laž, kad ja budem izašla. Što se mene tiče, on nikada nije imao osećanja prema meni. On sve laže i voli samo sebe. Samoživ, odvratan i beskrupulozan. Odvratan čovek u rijalitiju - kazala je Milica.

Autor: S.Z.