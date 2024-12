Šok!

U prvom video-klipu u emisiji ''Gledanje snimaka'', učesnici su imali priliku da vide razgovor Borislava Terzića Terze i Sofije Janičijević u izolaciji. Nakon što su čui o čemu je reč, voditelj Milan Milošević dao je reč Terzi, kako bi prokomentarisao njihov razgovor.

- Rekao sam Sofiji da ne mogu ništa da joj verujem. Govorila je nepovezano, pravila se luda. Razočarala me je. Rekla je da njena mama zna gde su njene emocije, očigledno onda nije bila iskrena. Izgubio sam poverenje u nju. Danas nismo komunicirali. Neka objasni ko je Meda, jer je lagala sve vreme. Meni ljudi sad govore da se ograđujem od nje. Moji postupci su jasni jer me je lagala. Znala je i šta je simbol one torte koja je stigla za moj rođendan, što je to krila, ja ne znam - kazao je Terza.

- Vi meni zaljuibljeno delujete - dodala je Milica.

- Terzi nisam rekla istinu. Da Milica nije rekla neke stvari, ne bih otkrila. Druge je nacionalnosti, ima razloga. Terza je totalno drugačiji od od tog mog dečka. Ja sam se zaljubila u Terzu, ostajem pri tome da sam zavolela Terzu. Istinu bih mu rekla nakon izlaska, morao bi da je zna - kazala je Sofija.

- Meni su Terza i Sofija baš slatki. Mrtva trka, dva lažova, ne zna se ko više laže. Jedino što imam da kažem je da mi je sve ovo sramno što slušam sada - kazala je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.