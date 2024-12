Zvala me je njena majka, pitala me...: Atmir Alba za Pink.rs progovorio o Sofijinim roditeljima, poslednjem razgovoru sa njom i trudnoj Milici

Atmir Aliti Alba otkrio je ekskluzivno za Pink.rs da je sa Sofijom Janićijević, učesnicom "Elite", bio u takozvanoj kombinaciji, a ne u sedmogodišnjoj vezi, iako je oženjen. Govorio je o dugovanjima njene firme prema njegovoj, njenoj prošlosti, a priznao nam je i da je bio u kontaktu sa njenom majkom Brankicom Janićijević.

Sofijina majka pisala mu je, kaže, onda kada je Terzi za slavu stigla famozna torta navodno iz Tetova, sa čuvenim Medom.

- Sofijini roditelji su me kontaktirali nedavno, pitali su me vezano za tortu sa medom... Ja sa tim nemam veze sa takvim stvarima, niti kontakt, ja ne znam kako vama to da dostavim i pošaljem nekakvu tortu... I vi znate da nemam nikakve veze sa tortom niti bilo kakvom podrškom iz Tetova. Sofijina majka mi je poslala sliku torte i pitala da li sam to poslao ja, rekao sam joj da sa tim nemam veze i rekao sam joj da ne želim probleme. Posle toga se nismo čuli nikad. Njeni roditelji nisu krivi, niti otac niti majka, već Sofija, koja je ušla u vezu sa zauzetim muškarcem - objasnio je Atmir Aliti Alba za Pink.rs.

Pitali smo ga kada je poslednji put bio u kontaktu sa Sofijom.

- Zadnji put smo bili u kontaktu pre njenog ulaska u "Elitu", tada me je zvala, rekla da će da uđe, ja to nisam znao. Rekla mi je da ne pričam ništa, zbgog moje nacionalnosti. Mi tad nismo bili zajedno, rekla mi je:"Možeš da me gledaš, da me kao podrška pratiš na TV", kažem vam, zadnji put smo bili zajedno 2021., a 2022. smo prekinuli skroz. Posle toga smo imali kontakt samo oko firme, uporno je tražila robu bez para, nisam dao i tu se sve prekinulo. Šta je radila, s kim je bila posle, to ja ne znam, to će možda tek da izađe.

Zanimalo nas je i na koji način je stupio u kontakt sa Milicom Veličković, o čemu je ona govorila javno u "Eliti".

- Milicu sam zvao, čuo sam se sa njom. Dobio sam neke slike, ucenili su me:"Ako ne budeš pričao, znamo tebe, tvoju porodicu...". Zvao sam Milicu kao čovek, da joj pomognem, ako treba nešto, ali ona je u emisiji ispričala da sam je zvao, pa sam se uplašio i posle više nisam hteo da se javim. Nemam nikakve loše namere prema Milici, stvarno mi je žao, samo sam hteo da joj pomognem - objašnjava Aliti.

- Ne želim više da Sofija pominje moje ime. Zašto me pominje kada nisam tamo unutra? To što radi tamo, neka radi kako hoće, ali zašto pominje mene? Zaj*bao sam se što sam bio sa njom, pogrešio sam, ali ne mogu sad da vratim vreme. Želim da stavim tačku na sve, da me ne spominje više, ja sam totalno nebitan za njih tamo - objasnio je Aliti i priznao da se, otkad ga pominju u "Eliti", susreće sa brojnim neprijatnostima.

- Video sam na Instagramu, ljudi su napravili moj lažan profil, komentarišu, objavljuju... Prijavio sam to policiji, imam advokata koji će štiti moje ime. Ne želim zlo nikome, ni Sofiji, ni Milici, ali nisam kriv što je Sofija ušla u vezu sa Terzom, a znala je da mu je verenica trudna. Sa svojim problemima treba sama da se bori, a ne da pravi probleme drugim ljudima, jer joj mi nismo krivi.

Autor: Darko Tanasijević