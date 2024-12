Trudna Milica oplela po Terzićima: Neće da ih vidi blizu bebe, priznala koliko je boli što su planovi za malu Janju pali u vodu! (VIDEO)

Otvorila sve karte!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Milicom Veličković o njenim osećanjima, odnosu sa Borislavom Terzićem Terzom, ali i sukobima koje je imala sa njim i Sofijom Janićijević.

- Kako komentarišeš to što Terza ne veruje u sve što pričaš o ophođenju članova njegove porodice? - pitao je Darko.

- Ne znam zašto ne veruje kad je to tako, šta ja imam od toga? Ne govorim o finansijskom delu, mene niko nije zvao. Oni su mene zvali kad je sve to krenulo, rekli su mu da je to rijaliti i da čekamo Janju, da ćemo da živimo tamo i da ćemo da rešimo sve. Kad je bilo sve konkretno svi su nestali i niko me nije pozvao. Krenula sam da pričam činjenice, ne znam odakle im pravo da se ljute? Njegov brat me je zvao kad je trebala da se vrati kamata - govorila je Milica.

- Kako gledaš na to što Janja Terzić neće postojati, a to je bio plan? - pitaoje Darko.

- Navikla sam se, sad je drugo ime i moje prezime, a to nisam ja birala. Volela bih da su rekli da im je sin debil. Oni ne da mi ništa nisu kupili za bebu, nego me nikad nisu pozvali da pitaju koliko ima grama i da li napreduje. Ne želim tu porodicu u okruženju moje bebe. Na sve to krenula je da se dešava situacija da se svađam sa njegovim brata zbog kamata. On je dao moj broj nekom zelenašu bez moje dozvole, jer su njegove pare kod mene. Pa nisu to pare za putovanje, nego jer čekamo bebu i jer treba da opremim nešto. Kad je dalje krenulo da se dešava, sklonili su sa Instagrama našu sliku sa profila, to je bila najbitnije. Onda me je tužila ova budala. Ja sam dobro normalna šta sam doživela. Gospoda Terziću su mu za rođendan poslali bračnu posteljiu za krevet. Moje dete tako nešto da je uradilo ne bi dobilo ni žvaku. Zato je takav kakav jeste jer ga oni pravdaju. Njih boli uvo za unuče, šta će mi takva porodica? Bar da imam korist da dete pošaljem na vikend, ali gde da pošaljem da mu pune glavu? Da li vidite kakvi su to ljudi? Na sve to i pare za kamatu. Drugačije da su se postavili dete bi verovatno nosilo njihovo prezime - pričala je Milica.

Autor: A. Nikolić