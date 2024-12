Ne znam kako nije razmišljao da će sutra njegovom detetu neko to uraditi: Milica se prisetila kakvo joj je bilo detinjstvo bez oca, pa ponovo potkačila Sofiju!

Ponovo udarila na Sofiju!

Tokom emisije "Pitanja novinara" Darko Tanasijević razgovarao je sa Milicom Veličković o njenim osećanjima, te je otkrila kako se osećala pošto je odrastala bez oca, kao što planira da uradi i sa svojom ćerkom Barbarom, obzirom da će Terzu upisati kao NN.

- Milice koliko si ti imla godina kada ti je preminuo otac? - upitao je Darko.

- 20 godina sam imala - rekla je Milica.

- Koliko ti je bilo teško obzirom da će tvoje dete odrastati bez oca, obzirom da je Terza živ, ali će biti NN? - upitao je Darko.

- To mi je najgori period života, ja nemam tu mušku zaštitu, pa je smeo to da uradi. Terza je bio oduševljen što nosim devojčicu, ne znam kako nije razmišljao da sutra njegovom detetu može da se desi. On sada plače zbog Mede i Dejana - rekla je Milica.

- Je l' misliš da samo zbog to plače? - upitao je Darko.

- Ti si njega već davno pitao da li plače zbog deteta, on je rekao: ''Da, da, da'' i vratio temu na Sofiju - rekla je Milica.

- Kako gledaš na Sofijino ponašanje od kad si se vratila u Belu kuću? - upitao je Darko.

- Danas je pokazala svoje pravo lice, pozivala je mamu da pokrene tužbu. Rekla mi je da će trpeti još mesec dana, kao žao joj je, oni su još veći blam. Tek kad sam ušla sam shvatila koliki su blamovi, ali ona bi meni rado odgovorila. Videla sam danas u pušioni, znala sam kako će ići splet okolnosti. Zato sam joj se i posvetila, da bih izabrala to pravo stanje u njoj - rekla je Milica.

- Sofija je pokazala veliku dozu strpljena tako što je ćutala na velike uvrede i optužbe, ostala je nema na sve što si joj rekla - rekao je Darko.

- Zato što se folira, danas smo videli njenu reakciju u pušioni. Kad bih je još malo čačkala, verovatno bi pozivala da i mene siluju. Možda razmislim da pustim Uroša na nju, to je folirant belosvetski, ali više toga nema - rekla je Milica.

Autor: N.P.