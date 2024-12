Palo priznanje: Sofija otkrila zbog čega ćuti na Miličine brutalne uvrede i prozivke! (VIDEO)

Nije joj ostalo mnogo tolerancije!

Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" pozvao je Sofiju Janićijević da razgovaraju o svemu što se desilo otkako je u "Elitu" ušla Milica Veličković.

- Kako podnosiš sve ovo? - pitao je Darko.

- Teško mi je, ja ne pokazujem emocije da vide drugi ljudi. Ja plačem ispod pokrivača, teško mi je jako - rekla je ona.

- Do kad ćeš da ćutiš na Miličine brutalne uvrede koje izgovara? - upitao je Darko Tanasijević.

- Ćutala sam, kriva sam, ona ima pravo, ali danas je izašlo iz mene. Mislim da nisam trebala da odgovorim, ali nisam mogla da se suzdržim. Nisam je uvredila, ali sam odgovorila. Iznela je dosta istine, ali ima stvari koje nisu istina, pa me to pogodi. Ne znam kako treba da reagujem, neko mi kaže da ćutim, neko da iznesem svoje mišljenje. Ja nemam osećaj da joj odgovrim, ali danas sam osetila potrebu. Vređala je moju porodicu, došlo mi je da odgovorim, ali samoj sebi kažem da ćutim. Pričala sam sa Mićom i ne želim da je tužim za bilo šta, to sam rekla u naletu besa danas. Ja ću da iznesem sve o mojoj prošlosti, to nije problem - pričala je Sofija.

- Da li si sve što je ona rekla, pa zato ćutiš? - upitao je Darko.

- Ne, ja sam rekla deset puta da nisam animir dama i da ne radim za novac. Moja greška je što slušam druge ljude. Ja želim svaki put da je demantujem, ali razmišljam koliko sam joj zla donela, pa mi je bolje da ćutim. Vidim da se onda ona potrese, rekla sam u naletu besa, a sad ću stvarno da sačekam da prođe neki period i nadam se da će na tome da se završi, a posle mislim da neće biti bitno - pričala je Janićijevićeva.

Autor: A. Nikolić