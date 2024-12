Đedović suočio Terzu i Sofiju: Savetuje je da prizna sve i da prestane da se guši u sopstvenim lažima! (VIDEO)

Da li će Sofija poslušati Đedovića?

Marko Đedović suočio je Sofiju Janićijević i Borislava Terzića Terzu u pušioni kako bi sa njima porazgovarao o svemu što se aktuelno dešava u Beloj kući. Savetovao je Sofiju da napokon kaže istinu i da prestane da tone dublje u svoje laži. On smatra da Terza i dalje ima emocije prema Sofiji.

- Koliko si dugo radila to? - pitao je Đedovć Sofiju.

- Mesec ipo sam ja radila, imala sam dozvolu za rad i sve papire. Delila sam koktele, tu sam ga upoznala počeli smo da se viđamo tada - otvorila mu se Sofija.

- Pa reci to lepo, upetljala si se - rekao joj je on.

-Jel si igrala? - ubacio se Terza i pitao je.

- Ne, gde ja da igram, operisana sam od igranja - rekla je Sofija.

- Ispada da ste ovoj ženi (Milici) uradili zbog sprdnje - rekao im je Đedović.

Nisam, uradio sam to iz čiste zaljubljenosti - rekao je Terza.

- Terza nema pranja sad, ili je voliš ili ne - rekao je Đedović.

- Nije mi palo na pamet da će on uopšte da se oglasi, nisam smela da kažem ko je on. Pogubila sam se u lažima priznjem - rekla je Sofija.

- Uvek ćeš se pogubiti kada lažeš, napolju se sve to zna. Oni napolju sada znaju sve njegovo ime prezime, njegovu adresu valjda ti je to jasno - nastavio je on.

- Kako sam ja mogla da znam da li je on oženjen ili ne? - požalila se Sofija.

- To je mogao da te slaže, ti to nisi mogla da znaš. Idi reci mami da izbaci sve dokaze koje ima, ispadaš najveći ološ u narodu. Jel ste bili na moru zajedno? - rekao je Đedović.

- Jesmo, bila sam sa mamom pa posle sa njim. Ne znam ni više šta smem da kažem a šta ne - rekla je Sofija.

Ti moraš da kažeš sve kako jeste, nemaš šta da se plašiš. Po njegovoj reakciji čim se javio Milici jasno ti je da je povređen. Nakon toga se javio tvojoj mami. On je ishistreno odreagovao posle je skapirao da se za*ebao. Idi odgovaraj Darku lepo, za sve to postoje dokazi. Pitao sam te u radiu ko je meda, ti si rekla da je rođak, a tvoja mama je izjavila da ga ne poznaje i da vam nije rođak - rekao joj je Đedeović.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: K.K