U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je nastavio razgovor sa Sofijom Janićijević sa kojom je porazgovarao njenoj prošlosti, te je po prvi put konačno propričala.

- Sofija ko si ti? - upitao je Darko.

- Krenuću sve ponovo. Ja ću krenuti, pa me ti pitaj. Ja sam radila za jednu agenciju gde su me pozvali da se slikam u Skopju, potom sam se čula sa Aleksandrom Nikolić koja me je spojila sa Orijental klubom gde sam prodavala koktele. Tu sam upoznala Atmira, ja sam izašla iz tog posla, nije želeo da radim tamo. Njemu je smetalo moje oblačanje, moje objave na Instagramu, sve sam promenila zbog njega - rekla je Sofija.

- Da li si bila animir dama, da li si igrala oko šipke, da li si prodavala koktele? - upitao je Darko.

- Ne, samo sam prodavala koktela - rekla je Sofija.

- Naravno da je radila kao animir dama i da je radila oko šipke, tako su i prethodne pričali. Aleksandra Nikolić iz Elite 8 je radila tamo, ali dobro. Atmir Alba se krije zato što je oženjen, ovde se Sofija predstavila kao fina. Neću da me pravi budalom, ona je animir dama. Kada prizna onda može da nastavi. Hoću da izgovori da je animir dama - rekla je Milica.

- Tu vikendom dolaze trbušne plesačice, to nema veze sa mnom. Apsolutno nema veze sa mnom, ja prodajem koktele, dobijem čip za svaki prodat iz Elite 8 - rekla je Sofija.

- Šta je tamo radila Aleksandra Nikolić pobednica ''Zadruge 6''? - upitao je Darko.

- Pa isto valjda, nisam ja tad radila. Ja sam bila u Švajcarskoj, radila sam i tamo koktele, tu sam upoznala Aleksandru i još jednu devojku, odatle poznajem Aleksandru. Rad u Tetovu je trajao kratko, imala sam dozvolu za rad - rekla je Sofija.

- Da li si u Orijentalu upoznala Helenu Fox? - upitao je Darko.

- U tom klubu, ali njih dvojicu smo upoznale tamo - rekla je Sofija.

- Da li si radila još nešto osim prodaje koktela? - upitao je Darko.

- Ne, te trbušne plesačice su plesale vikendom. Ja nisam prosti*utka - rekla je Sofija.

- Da li si kada pričamo o prepiskama u kojima se pominju kostimi stvarno mislila na kupaće kostime ili kostime za rad u Orijentalu? - upitao je Darko.

- Mi smo tako zvale kostime, nosio je svako ko je želeo. Tamo je radila i Aleksandra Nikolić i Miljana Popović. Moj dečko je takav da ne bi bio sa mnom da zna da sam bila s nekim iz drugim iz istog mesta - rekla je Sofija.

