Isplivale Sofijine mračne tajne: Obelodanila šok detalje o odnosu sa Atmirom, Milica nastavlja da je raskrinkava! (VIDEO)

Ipak je bio oženjen dok je bio sa njom?

Voditelj Darko Tanasijević u emisiji "Pitanja novinara" upitao je Sofiju Janićijević zbog čega je sinoć iz pušionice zapretila bivšem dečku i Heleni Foks da potvrde njenu priču.

- Evo sad sam ispričala sve, pa mogu i da potvrde i demantuju. Samo da kažem njegov bračni sastus, imamo poruke koje nisam u životu nisam obrisala i nisam smunjala u njegove emisije i da postoji druga žena. Znam da je imao ženu, rekao mi je da su se rastali i razveli, da ima blizance. Za sve ove godine nisam primetila da on ima neki kontakt, nikad mu nije zvonio telefon, osim od ljudi sa kojima sarađuje. On se i u automobilu javljao da ja sve čujem - govorila je Sofija.

- Neće da prizna da joj je ovo navika i da je oženjen. Zašto bi krila njegovo postojanje ako nije oženjen? - pitala je Milica.

- Nisam krila kod kuće, ja sam krila ovde. Tata ne zna, nisam znala da će da prođe ovoliko godina. Došao je posle Nove godine sa prstnem i hteo je nešto ozbiljnije. On je mogao njoj da kaže šta god želi, jer se nije nadao da će da kaže ovo. Nije ni mislio da će Milica da izbaci njegove poruke - dodala je Sofija.

- On je da bi ispeglao odnose sa tvojom mamom manipulatorkom poslao moje poruke. On je meni rekao: "Zvaću te kasnije sad sam sa ženom i decom". Kad je moje poruke objavio ja sam pop*zdela i objavila i njegovu decu na stori - dodala je Milica.

- Da li ti je ikad rekao da ga zove bivša žena za lovu, da mora da vodi decu? - pitao je Darko.

- Ne, nikad nisam videla. Samo jednom kad sam pitala rekao mi je: "Rešili smo to na vreme, ti nemaš pravo da se mešaš u to". Ja se nikad nisam mešala i nisam pitala jer smo putovali i živeli zajedno, nikad nisam osetila potrebu da ga pitam o njihovom odnosu. Kad mi je rekao da je sa njom sve završio šta je imao, da imam sve i da mi je dostupan nikad nisam pitala. Ja mislim da on mene nije lagao i da je raščistio taj odnos, a vi proverite - govorila je Janićijevićeva.

- Kad si indirektni pretila njemu i Heleni Foks poručila si da od kanala ima još veći kanal, šta to znači? -pitao je Darko.

- Poznajem ljude sa kojima se druži i kad je već doveo do ovoga situaciju da ne ide dalje. Nisam očekivala ni da ću sad sve ovo da kažem, to je jedini razlog što sam sve rekla. Ja sam to mislila da ne pominju Orjental, Skoplje i slikanje. Ako je već došlo do ovoga neka znaju pravu istinu i da im sin ide u Orjental. Tamo se sve tumači i gleda drugačije jer tamo imaju posebni kafići za muškarce i žene, a kad kažeš da ideš u klub svi se ograđuju da tamo nikad nisu bili - pričala je ona.

Autor: A. Nikolić