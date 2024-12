Vraća se na staro: Sofija priznala da se kaje jer je lagala Terzu, evo da li se nada pomirenju sa njim! (VIDEO)

Sledi pomirenje?!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditeljka Ana Radulović dala je reč Darku Tanasijeviću koji je porazgovarao sa Sofijom Janićijević koja je istakla da joj je krivo što je povredila Borislava Terzića Terze.

- Koliko ti je drago što će ti klipovi iz Elite biti viralni na društvenim mrežama, budući da si se smejala sa Dačom i pričala kako ćete se svemu smejati kada izađete iz rijalitija - rekao je Darko.

- Ja nisam imala lošu nameru, mi smo se smejali. Dača nije uradio ništa loše, on nije znao ništa za mene - rekla je Sofija.

- Sofija ti se verovatno osećaš odbačeno i diskriminisano od učesnika, te si oplela po Sandri - rekao je Darko.

- Rekla sam da me ona najviše povredila i da mi je to najbolnije jer ja njoj nisam uradila ništa. Videla sam u njoj bliskost i prirasla mi je srcu. Što se tiče Terze ja o njemu nisam pričala u toj šetnji, on se meni dopao previše i zaljubila sam se. Vremenom sam ga zavolela, ako me pitaš zašto sam pominjala Medu, to sam uradila u trenutcima kada sam bila u nekim svađama sa njim. Ja i dalje osećam prema Terzi ono što sam osetila prvog momenta - rekla je Sofija.

- Da li si ljuta i razočarana u njega? - upitao je Darko.

- Nisam ljuta, ali osećam se kao da sam puštena niz vodu. Nemam prava da se ljutim na njega jer nisam bila iskrena, njemu možda ne bi bio ljut da sam ja rekla iskreno sve - rekla je Sofija.

- Da li misliš da Milica i dalje voli Terzu? Šta ti kao žena misliš - upitao je Darko.

- Obzirom da je ona rekla da ja nisam žena, preskočiću odgovor - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.