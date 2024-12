Najgore biće koje je hodalo zemljom: Milica najuvala Terzu bezosećajnim, on brzinom svetlosti opravdao taj epitet! Šok nad šokovima! (VIDEO)

Napeto na samom početku ankete!

Učesnici Elite danas biraju najbezosećajniju osobu. Prva je svoj stav iskazala Milica Velilčković.

- Moj bivši verenik je na prvom mestu najbezosećajnijih. Njega dete ne zanima, to mora svima da bude jasno - kazala je Milica.

- Dosadna si. Nije istina da meni nije stalo do deteta - dodao je Terza.

- Terza je najgore biće koje je hodalo zemljom. Nemam ništa protiv toga da se neko zaljubi, ali on je prevršio svaku meru montruoznosti - istakla je Milica.

- Nemoj samo ti da mi govoriš da sam ja monstrum. Stavi me kao N.N. oca, rekao sam ti. Nemoj da mi se obraćaš više - istakao je Terza.

- Terza je osoba koja nema pravo da mi kaže ni reč, a evo kako mi se obraća. On brani Sofiju ljubavnicu, a mene ponižava. Juče me je boleo stomak, a tvoja ljubavnica Sofija ste me probudili - kazala je Milica.

- Ovo je sramno kako se Terza ponaša prema Milici - kazao je Gastoz.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.