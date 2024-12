Hladno ga je posmatrala dok je plakao: Milica se ostrvila na Sofiju, a onda je Luka detaljno izanalizirao odnos Veličkovićeve i Terze! (VIDEO)

Haos!

Učesnici Elite danas biraju najbezosećajniju osobu. Naredna je svoj stav iskazala Milica Dugalić.

- Sofija ima odsustvo empatije. Ona govori da se u Terzu zaljubila strastveno na prvi pogled. On je plakao, a ona hladnon posmatrala to bez trunke kajanja. Ne zanima je što je tad možda Milica napolju trudna ronila suze. Ona se igra sa Terzom, on je njeno sredstvo za igru. Na drugom mestu je Mimas, koja takođe nema ni trunku empatije, što je u više navrata pokazala. Treća osoba koja ima empatiju prema meni, ali nema prema svojoj deci je Ivan - kazala je Milica.

- Mislio sam da će se Terza promeniti kad je Milica ušla i da će se nekako sporazumeti sa njom, ali nije. Na drugom mestu je Sofija, jer je lagala Terzu, jer su njene emocije negde drugde. Uroš je na trećem mestu - kazao je Raško.

- Mislim da Milici nije mesto ovde, jer je ipak u podmakloj trudnoći. Ako je to umiruje i olakšava, onda dobro. Smatram da će njoj biti lakše kada shvati da će imati svoju ćerkicu, na čemu će Terzi biti zahvalna. Terza je samo bezosećajan zbog odnosa sa Milicom, inače ne mislim da je takav. Na prvom mestu je Ivan, koji nema emocije ni prema svojoj deci. Na drugom mestu je Stanić, jer je jedna obična sramota - kazao je Luka.

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: S.Z.