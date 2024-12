Bez dlake na jeziku!

U večerašnjoj emisji " Pitam za druga" gost voditeljima Jovanu Iliću, i Stefanu Miloševiću Pandi su bivše učesnice rijalitija Mina Vrbaški i Vanja Živić

Dotakli su se prvo aktuelne teme u "Eliti" Sofije Janičijević, Borislava Terzića Terze, i trudne prevarene Milice Velčković.

- Ona je i dalje puna sebe, nju ni ovo nije poremetilo. Imam utisak da Sofija čeka da Milica izađe pa tek tad da progovori - počela je Mina svoje izlaganje, pa nastavila:

-Prvi put kad sam ga videla bio mi je ogavan, ne dopada mi se uopšte. Ima mi neku ljigavštinu u sebi. Kada se pričalo da će postati otac, očekivala sam da će se on opametiti. Njega je ovo sve samo unazadilo. Bile su priče u "Eliti" ko je kome dužan pare za šta - rekla je Mina, pa se dotakla i Munjeza i otkrila nešto što se do sada nije znalo.

- Munjez je bio na splavu gde i ja, posle toga je bio after, naravno bila sam pozvana ali nisam išla tamo. To je bilo par dana pre ulaska u Elitu. Tu je krenula priča šta se radi po tim afterima, ja sam to odbila nisam želela da idem. Bio je Munjez tu i spominjao je da je i Terza. Kada sam čula da će on biti prisutan, pitala sam odmah gde je Milica, i šta će on tamo, a ona je trudna. Tada sam čula da je Terza dugovao pare za nedozvoljene supstance.

- Jel ti Munjez slao slike sa aftera? - pitao je Joca.

- Ne, zvao me je i pisao da me voli i da sam ja savršena žena - govorila je Mina

- I meni isto, on se svima javljao išao je redom, pa koja padne na njegovu priču - ubacila se Vanja.

Da utvrdimo, znači Terza je bio na afteru? - pitao je Joca.

- Da, bio je - rekla je Mina.

Jel veruješ da je varao napolju? - ptiao je Joca, Vanju.

- Varao je i na njene oči, što je ne bi varao po afterima - rekla je Vanja, pa nastavila

-On je profil osobe koji gleda samo sebe, od njega je to bilo očekivano. Odlepio je za Sofijom, njega dete i Milica ne interesuju to nam je svima jasno.

Autor: K.Kelava