Raskrinkavanje Sofije ne prestaje! Mina pokazala njenu sliku iz Orjentala, pa objasnila šta se tamo radi! (VIDEO)

Mina Vrbaški pokazala je sliku iz kluba Orjental!

U emisiji "Pitam za druga" na Red-Tvu gosće su bile Mina Vrbaški i Vanja Živić.

One su komentarisale aktuelnu sitaciju u "Eliti", između Sofije Janićijević, Milice Veličković i Borislava Terzića Terze. Sofija je bila trenutna aktuelna tema, a onda je u jednom momentu Mini stigla fotografija.

- Mama mi je upravo poslala sliku, ovo vam je jedna dama iz Orjentala - rekla je Mina, pa pokazala sliku.

- Ja sam Joco mislila da su u odorama tamo, iskreno da ti kažem - našalila se Vanja. -Meni sve ovo izgleda kao striptiz klub - nastavila je Mina.

- Kako komentarišeš to što se Atmir Alba oglasio u vezi Sofije i cele situacije? - pitali su Minu.

- Da je neko ozbiljan on se ne bi oglasio. Da je on neki biznismen, bio bi u mišijoj rupi. Takvi muškarci se nikada ne oglašavaju. Za mene ti muškarci nisu muškarci iskrena da budem. Meni je sve to smešno - rekla je Mina.

- Mene ovo podseća na Asmina, prvo se nije oglašavao a sada se ne skida sa tv-a - dodala je Vanja.

- Sofija je sama sa tim lažima iskopala sebi rupu, ili je to namerno sve uradila da bi bila pod budnim okom javnosti, to ćemo sve videti nakon njenog izlaska - rekla je Mina.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.Kelava