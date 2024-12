Udarila ne Terziće!

U toku je ''Igra istine'', a Milica Veličković postavila je pitanje Nenadu Macanoviću Bebicu.

- Po čemu si primetio da je Sofija animirka - pitala je Milica.

- Kad je rekla da joj se sestra savetovala da izbegava Terzu, počeo sam da razmišljam da joj je bitna tema. Kad je počela sa Medom, počeo sam da mislim da je devojka lakog morala - odgovorio je Bebica.

- Pitanje za tebe, Milice. Ko ti je bio najodvratniji u komentarisanju odnosa Terze i tebe i koliko je Miloš Terzić uticao na to da Terza bude NN - pitao je on.

- Opravdavao ga je Ivan, Slađa, Mića, Milena i Teodora. Njegova porodica je uticala više, nego što sam očekivala. Bila sam na infuziji zbog njihovog sina, a oni su pričali o karticama, kao da vratim Borine pare, jer su one kod mene. Ostavio mi je neke pare, ali ne da idem na Havaje. Niko me nije pozvao od njegovih, tako da da su oni bili normalni, on ne bi bio NN - rekla je Milica.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković