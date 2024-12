Progovorila o veridbi: Milica otkrila da li je očekivala da će je Terza zaprositi (VIDEO)

Nerealno!

Aleksandra Nikolić je postavila pitanje Ivanu Marinkoviću:

- Da li se kaješ što nisi bio dobar otac kada si trebao da budeš i zašto se više ne braniš kada ti ljudi govore to?

- Kajem se i radim na tome. LJudi koji to komentarišu zna celu priču,a moje druženje sa Željkom je fenomenalno, a ljudi ovde okrenu sve u svoju koristi. Ja sam imao samo jedan cilj vezan za Željka mi je ispinjen, što se tiće drugog deteta, ono nije ovde pa ne bih da pričam o tome - rekao je IVan.

On je nakon toga postavio pitanje Milici Velićković:

- Milice da li si nakon što te je Terza iznenada verio, da li ti je nakon toga ulio veću sigurnost u bolju budućnost?

- Terza je hteo da pravimo svadbu posle sedmice, on je mojoj mami i drugarici rekao da će da me veri. Mi smo se samo dogovrali da napravimo svadbu 14.septembra 2025 godine - rekla je MIlica pa postavila pitanje Marku Stefanović:

- S obzirom da ste ti takav a ti i Sanja ste u vezi, a čovek koji čeka dete se ovako ponaša?

- To je do osobe, nema tu vaspitanja, svaka osoba je jedinka za sebe, a Sanja i ja smo se poklopili i to je to - rekao je Marko.

Autor: N.Brajović