Karić matirao Terzu i Sofiju: Provalio njihovu igru, a onda je Đedović dao svoju sud o odnosu Milice i Bore (VIDEO)

Nerealno!

Voditelj Milan Milošević je postavio pitaje Sofiji Janićijević o Terzinom i Miličinom odnosu:

- On je meni rekao da im je takav odnos, loš sve vreme - rekla je Sofija.

- Ovo je strašno, ona da kaže da im je takav ondos, a Meni je čudno da ti Terza pričaš devojci kojoj si napravio dete, koja treba svaki dan da se porodi, da govoriš da joj ne bi napravio dete - govorio je Karić.

- Odakle njoj pravo da ona mene naziva monstrumom - rekao je Terza.

- On je meni tako pričao. - dodala je Sofija.

- On je javno pričao o Milici to, i to je govorio Sofiji, a meni je ovaj odnos iskreniji, ona govori sve iskreno, a on sada pokušava nešto. Milica njemu nikada ne bi dozvolila tek tako da viđa dete, ovo što je sada rekao mi je jedino poklapa sa postupcima. Dobija prosvetljenje kada je MIlica ušla i video stomak, a sada je drugačije. Ovo je logična priča koja se poklapa sa postupcima. - govorio je Đedović.

- Onda ja dođem sa ultrazvuka i on kao pita koliko ima beba kila, da bi ispalo da brine - govorila je Milica.

- On je trebao da navije sat u 12 i da ide sa tobom - dodao je Milan.

- Ja sam Sofiji pričao kakav je naš odnos bio u rijalitiju - dodao je Terza.

- Ma dajte, on to stalno pominje - govorio je Marko.

Autor: N.Brajović