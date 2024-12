Bez dlake na jeziku!

U sklopu emisije ''Premijera vikend specijal'', voditelj je u okviru svoje rubrike ''Rijaliti rešetanje'' posetio dom aktuelne učesnice Elite Milice Veličković, kako bi porazovarao sa njenom bakom Stanom, koja je veoma emoitivno govorila o situaciji koja je potresla čitavu naciju.

Kako vi gledate na Terzinu preljubu? Da li ste očekivati da će se nakon svega izviniti?

- Nisam očekivala. Ko je pratio Milicu i Terzu u prošloj sezoni, zna kako se on inače ponaša. Terza je prošle godine rekao da bi voleo da pobedi Kačavenda, a ne Milica. Ko je njemu Kačavenda bila da to kaže?!

Da li ste verovali u to da će njihova veza funkcionisati?

- Ne, nisam. Kad se sve ovo desilo. Rekla sam Milici da se Bogu zahvali jer je odmah videla sve. On govori kako mi imamo stan gde može da se živi lepo, ali evo, snimite, ovo je veoma mali stan gde nije moguće da se sve lepo namesti. Rekao je da stan ima velike tri sobe, koje? Koje su to tri sobe?

Kako komentarišete odnos Sofije i Terze?

- Veoma mi je ljigavo, kako sa njene, tako i sa njegove strane.

Da li mislite da Terza nikad nije ni voleo Milicu?

- Nije je voleo. Jasno je kako se ponaša. Nikada mu nisam ni poverovala u to da je voli. Milica je previše iskrena, ta iskrenost njena je najviše košta. Plod oseća njenu nervozu, to je tako. Sve dete oseća, kako Terza nije mislio na to? Govorio je da želi dete, ali tako ne izgleda i nije tako.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: S.Z.