Zna šta radi: Gastoz progovorio o sukobu as Karićem, pa priznao šta je zamerio Peji (VIDEO)

Strasti se ne smriju!

Nenad Marinković Gastoz je naredni gost voditelja Darka Tanasijevića u Šiša baru. On je na startu razgovora otkrio šta se desilo juče sa Terzom:

- Terza je besan što je njega Milica navela za osobu koja nema empatiju, a on je njoj tada govorio šta ona treba da radi. Ja sam tada ustao i prebacio Milici ironično da treba daje bude sremaota šta radi.

Nakon toga, Gastoz je otkrio kako gleda na to što je Karić rekao da Gastoz igra rijaliti sa ljudima:

- Ma meni je to smešno, ja sam ga demantovao. Moram da kažem da ja neke stvari ne mogu da prećutim, a Karić je juće dobio opciju da kaže da je zboig mene izašao da kaže šta ima - rekao je Gastoz pa je oplepo po Peji:

- Ja sam Peji pomagao, i trudio se da mu objasni neke stvari, da bi on mene juče prozvao i loše ogovarao Mene i Anđelu, ali ne dam se, ima i ja da prićam. Oni smatraju da ja tovarim Terzu, ali čovek je sam sebe uništio. On je glup kao noć, a ja bih bio manji od makovog zrna. On je išao iz greške u grešku. - dodao je Gastoz.

Autor: N.Brajović