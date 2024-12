Nije mu pošlo za rukom: Ivan pokušao da ospori Đedovićevu podelu budžeta, pa dobio POVRATNU (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

Voditelj Milan Milošević otpočeo je podelom budžeta Marka Đedovića, te je tako reč dao Ivanu Marinkoviću.

- Ne bih rekao da mu je dosadilo. Moram da se vratim na prošlonedeljnu podelu, a to je taj trio Sofija, Milica i Terza, on to odmah skine s ku*ca, pa otaljava...Onda on meni liže. Meni prija ovakav odnos sa Markom Đedovićem. 4.000 Sofiji, 4.000 Terzi, a danas je rekao da mu je istovetno ko ima 4, a ko 5 hiljada. Ne slaže mi se da onda da Milici pet hiljada, a Sofiji i Terzi četiri - rekao je Ivan.

- E, pa ja po pričama delim - rekao je Marko.

- Rekao sam danas da sam primetio Markovo potpuno drugačije gledanje. Daj mi da završim, pa ti onda pričaj. Ja kada budem završio, ja neću pričati - rekao je Marinković.

- Osmislio si glup govor, ne smeš da vodiš konverzaciju nego utreniran govor. Ja nemam utreniran čim ti upadam - rekao je Marko.

- Ne možeš da daš Milici, čije interese zastupaš, pet hiljada, a Sofiji i Terzi četiri hiljada. On se danima diči ovde da je sve znao, pa normalno da je znao kada je bio u spoljnom svetu, svi su znali koji su bili napolju. Ono njegovo standardno vređanje učesnika, to je njihov problem. Vezano za Milenu Kačavendu, počeo je da diriguje njenom ponašanju. Milena Kačavenda mnogo slabo vređa u poslednje vreme - rekao je Marinković.

- Vidim ršum, vidim da mi je otprilike zamerio. On hoće samo da ima neku vrstu konverzacije sa mnom ili neku raspravu, ali nekada mi je intresantan, nekada nije. Meni Terza i Sofija ništa lično nisu uradili, Milica ima svoje lekare, advokate i zastupnike. Nit me je on pitao kada je varao s kim je varao i šta, niti ona s kim je pravila dete, meni su oni prezanimljivi. Ja niti ću da plačem nad Miličinom sudbinom, niti me boli ku**c za njihove sudbine kada izađem odavde, mogu da im čestitam na onome na čemu treba. Sofija meni nijednu ružnu reč nije rekla - rekao je Đedović.

Autor: Nikola Žugić