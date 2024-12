Zaurlali na njega i nazvali ga dupljakom: Bebica zbog Teodorine podrške Sofiji i Terzi izvukao deblji kraj! (VIDEO)

Svi se okrenuli protiv njega!

U toku je emisija "Pretres nedelje" sa Milanom Miloševićem. Stefan Karić ustao je da iskomentariše Nenada Macanovića Bebicu, koji je od početka bio na strani prevarene trudne Milice Veličković.

Međutim, njegova devojka Teodora Delić, bila je posrednik u spajanju Sofije Janićijević i Borislava Terzića Terze.

- Gineš, gineš ovde a pored sebe imaš nekog ko učestvuje u svemu tome - rekao je Stefan.

- Bebice, da li si znao za to ? - pitao je voditelj.

- Ne, nisam znao. - odgovorio mu je Bebica.

Nova svađa ispala je kada se Lepi Mića skočio na Nenada i napao ga kako je on klasični dupljak i da samo skuplja poene.

-Jako mi je ovo sumljivo da on to nije znao - rekao je Lepi Mića.

- Rekao sam da nisam znao - rekao je Bebica.

- Moj rijaliti nema apsolutne veze sa Nenadom, kao i Nenadov rijaliti sa mnom - rekla je Teodora.

- Teodora je u momentima kada je prenosila sve to, radila da bi Milici otvorila oči, tako je ona rekla, što je apsolutna glupost - rekao je Mateja.

- Mene boli uvo za bilo čije mišljenje, imam kući trudnu sestru koja treba da se porodi, zbog toga radim sve ovo, a i ja sam Miličin prijatelj odavno - rekao je Bebica.

- Nema Bebica pravo glasa - rekao je Mića.

- Terzu sam smatrala prijateljem, to sam radila zbog toga. Od Nenada sam to krila, kada je Milica ušla ovde shvatila sam težinu svega, i kada sam shvatila da mi on nije prijatelj, ja sam se udaljila - rekla je Teodora.

- Ako ih je Teodora spojila onda su oni budale - rekao je Bebica.

Sledećeg koga je Milan podigao da iskomentariše aktuelnu temu je bio Đoleta kralja.

- On je ve znao, samo je ćutao i sada pokušava da se opere. Priča tu da mu je sestra kući trudna, to su gluposti. On nije bio dobar otac svojoj deci.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: K.K.