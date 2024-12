Danijel Dujković Munjez, najbolji prijatelj Borislava Terzića Terze, našao se na meti kritika cimera u "Eliti" zbog zbližavanja sa trudnom Milicom Veličković, budući da je, kako kažu, držao Terzinu stranu i nakon što je načinio preljubu sa Sofijom Janićijević.

Njegova majka Goca Dujković smatra da je njen sin nepravedno osuđen od strane cimera u Beloj kući.

- Sve što kažem, biće pogrešno, kao i svaki njegov potez. On šta god da uradi, svi gledaju samo kako da ga spuste. Ne znam zašto se tolika mržnja stvorila prema njemu. Sa Milicom se družio i letos, i kada su Terza i Milica bili zajedno prošle sezone, i letos... Tu je zbog nje, jer mu je Terza to i rekao. On se verovatno nada pomirenju, pa mu je drago što je Munja uz nju - kaže Goca za Pink.rs i objašnjava otkud tolika Munjezova briga za trudnu Milicu.

- On je jako osećajan, voli decu, trudnice pogotovo. Zamislite da ima svoje dete kakav je bio, kako bi se ponašao? Ali, tamo je puno zlobe, zlobnih ljudi. Gledaju non stop da ih posvađaju, zavade, Danijel je rekao:"Nećete me posvađati sa Terzom". Družili su se napolju. Šta je sada tu čudno, odjednom bauk, on se približio Milici. Nije se približio, već ponudio. Da se potrefi da je još neka žena tamo trudna, isto bi to ponudio, ne bi on ponudio, već bi dao, nego se tamo sve pogrešno protumači.

pročitajte još Nisam znao da mu je Zlata branila da se čujemo: Zoran Pejić progovorio nakon što mu je sin u Eliti kroz suze priznao kroz šta je kao dete prošao nakon

Ne dopada joj se Miličino ponašanje prema Terzi.

- Sa Terzom je jako dobar, sa njegovim bratom takođe. Rekao je da ne podržava njegov odnos sa Sofijom, ali šta sad, da mu okrene leđa? I Terza je nečije dete. Šta sad, treba ga ubiti?! One Miličine uvrede, vezane za Terzinog brata, to mi je užasno. Trebalo je da uđe, da priča sa njim, da mu kaže šta ima, on njoj, a da ona kune... To zaista nikom ne bih poželela, to veče sam preplakala kada sam to gledala.

Goca, Munjezova mama, šokirana je netrpeljivošću koju Marko Đedović iskazuje prema njenom sinu.

- Ne znam što ga Đedović tako mrzi, prozivao ga je na dodeli budžeta onoliko, ne znam zbog čega. Danijel neće da mu ćuti kada vidi nepravdu. Nije moj sin cvećka, ali ne da na sebe, odbrani se uvek, ne može da im ćuti. Đedović ih naziva psihijatrijom, a sa njima deli isti prostor, na šta to liči? Moj sin je ispravan, za njega ću i u vodu i u vatru. On je učesnik kao i oni svi. Ne znam što se ostrvio na sve njih, samo Milenu štedi - zaključila je gospođa Dujković za Pink.rs.

Autor: Darko Tanasijević