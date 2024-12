Samo je jedan najgori tata na svetu: Jelena na ivici suza zbog Ivana, ocrnila ga, pa mu s velikim zadovljstvom zalepila šlag na lice! (VIDEO)

Zasluženo!

Voditelj Darko Tanasijević pridružio se učesnicima u Beloj kući, te im saopštio da je vreme za šlagiranje. Takmičari će govoriti o osobama za koje smatraju da su najveći šljam i odroni, te će se šetati sa porcijom šlaga i u jednom momentu njime namazati svoju odabranu osobu.

Jelena Ilić sledeća je na redu.

- Neki su mi vređali oca i majku, neki pričali da idem oko šipke, neku su pokušali da me razdvoje od prijatelja, neki su me vređali na kontu budalaština. Ne znam kome bih pre sasula šlag u lice. Samo je jedan najgori tata na svetu i neće da ga vide ni deca. Mnogi su mi vređali porodicu, jer oni ne znaju šta je to - rekla je ona.

Zalepila je šlag na lice Ivana Marinkovića.

- Očekivao sam, kad sam čuo da joj drhti glas - rekao je Ivan.

Sledeća je Ana Nikolić.

- Promenila sam pol, nije lako biti trans žena, pogotovo na televiziji. Svesna sam gde sam došla, bila sam spremna na kritike za moj izgled i sve to. Ipak, neki su me osporavali - rekla je ona.

Zalepila je šlag Nenadu Macanoviću Bebici.

- Ima ljudi koji su pričali o očinstvu, majčinstvu i koji tračare - kazao je Ćuba.

Zalepio je tanjir šlaga na lice Danijela Dujkovića Munjeza.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković