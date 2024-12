Dao svoj sud!

U toku je novo izdanje emisije ''Pitam za druga'' sa voditeljima Stefanom Miloševićem Pandom i Jocom Novinarem. Njihove večerašnje gošće su Milica Dabović i Indira Aradinović Indi. Marko Janjušević Janjuš uključio se putem video poziva, te je prokomentarisao ljubavni trougao Borislava Terzića Terze, Milice Veličković i Sofije Janićijević.

Sofija, Terza i Milica. Kako ti se njih troje čine?

Svo troje greše. Terzu neću da komentarišem, jer je čovek najviše pogrešio, ali ne sviđa mi se ničije ponašanje. Tu će Sofija izvući najgore, ona se povukla skroz. Ovo dvoje će zauvek biti vezani nekom obavezom. Vidim da Milica popušta, ali razumem i nju.

Koliko je Milica trebalo da se preusmeri samo na Terzu?

Sofija je pogrešila, ali Mikica se baš fokusirala na nju, umesto da se fokusira na Terzu. Kad ste videli da moja bivša žena daje neku izjavu? Ko je njoj Sofija u životu? On, kao njen verenik, je kriv za neke stvari, a ona je samo dodatni krivac. Oni su samo razočarani jedno u drugo, jer se to tako desilo. Treba gledati zato to dete.

Što Sofija ide u propast?

Ko će nju da oženi? Ima da doživi pakao, nije isto muško i žensko. Neće je niko normalan.

Autor: Iva Stanković