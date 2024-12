On nema nikakav osećaj za dete: Mateja po prvi put progovorio i isprozivao Terzu, Mića se više ne ustručava da oplete po Sofiji! (VIDEO)

Opleli!

U toku je emisija 'Pitanja gledalaca'', voditelj Milan Milošević pročitao je naredno pitanje za Milicu Veličković.

- Milice, nastavi još jače da ih gaziš, lavice - glasilo je pitanje.

- Pustila sam ih dva dana, ali su opet pokazali koliki su monstrumi. Sad sam prsla psihički, pokušala sam drugačije da ne dođe do ovoga, ali ipak nisam uspela. Gaziću ga svaki dan do kraja - rekla je Milica.

- Ja moram da osudim Terzu i Sofiju, ona opet iritira Milicu na način koji je podao. Ti ustani i reci šta misliš, a nemoj po ćoškovima da pričaš. Ako ste se odvojili, onda treba da bude tako - rekao je Mića.

- Ja sam Sofiji rekao da me uopšte ne spominje, ni mene ni Milicu - rekao je Terza.

- Oni su ovde pričali o letovanju, o tome da pokrenu zajednički biznis, o zajedničkom životu. Oni nisu mislili o Milici, sad da ćute bili bi najveći lažovi - rekla je Kačavenda.

- Nije vreme da se neke stvari kažu - rekao je Mića.

- Milica je u pravu, njih dvoje jedva čekaju da ona ode, da bi oni nastavili gde su stali - rekla je Kačavenda.

- Oni pričaju da su završil zbog njihovog odnosa, a ne zbog Milice - rekao je Đedović.

- Nažalost, ovde se u Terzi vodi borba kako se oseća i onoga što bi trebalo da radi. Ovo je nažalost ono što on oseća, a to je da ga preterano ne zanima. On je kriv, ovoj ženi je uradio najstrašniju stvar. Isključivo sa Sofijom nije zbog toga što ga je lagala, smatram da on nema nikakav osećaj da će postati otac, nema svest o tome. Mislim da kad bi uhvatio to dete u ruke da bi se raspao živ. Najveći problem mu je trenutno ovo što mu je Sofija uradila - rekao je Mateja.

