Prozvao je da je laka: Luka otkrio da ne bi voleo da je kao Mateja, jer on ide kod Aneli koja mu je sigurica (VIDEO)

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao za Ivana Marinkovića:

- Da li smataš da je Miljana u pravu što je Željka navela za oca NN, da treba i ona Terzu da navede?

- Ja to nisam izgovorio, ja sam izgovorio da je razumem, ali oni su tako zaključili - rekao je Ivan.

- NIje mi tako rekao - dodala je Milica.

- Ne mislim ja to - rekao je Ivan.

- Idi kod Mateje pa da naučiš kako to rade šmekeri - glasilo je pitanje za Luka.

- Ne daj Bože da mi to bude za nauk, da on ide kod jedne devojke koja će pristati - rekao je Luka.

- Dačo kako je Milica dupljak kada joj ti uvek prilaziš - glasilo je pitanje,

- NIsam samo ja, ona je u više navrata došla da popričamo. Ona me je zvala u rehab i tamo smo popričali. A dopljak je jer mislim da me ne gotivi, nego da bi ismejala u narodu - rekao je Dača.

- Meni je on toliko simpatičan, Đedović mu je rekao da ne ide u rehab, ali sam ga ja zvala pa je on došao. Dača je shvatio da je on broj jedan na anketi i to mu znači - rekla je Milica.

- Kupio si na šanku piće za Anđelu, to je normalno - glasio je piće za Gastoza.

- Ona ovaj put nije dobila piće, a ja sam kupio dva vina za nju, a ona je mislila da ima samo jedno vino za nju, a ona se naljutila pa nije htela da ide na žurku - rekao je Gastoz.

- Mene je sada blam, ja sam rekla samo hoću to i to, ona meni nije dala, a ja nisam znala da je on kupio.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.