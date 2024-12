Palo pomirenje: Mimas i Gruja priznali da su ponovo uplovili u ljubavnu vezu (VIDEO)

Opa!

U toku je emisija ''Pitanja novinara''. Naredno pitanje voditelj Milan Milošević je pročitao za Nenada Macanovia Bebicu.

- Bebica da li znaš da nam se jako sviđa kod tebe što sam vodiš svoje bitke i ne padaš pod nečiji utisak ?

- JA nikada nisam pao pod nečiji utisak, za Miljanu su svi bili porotiv ali ja nisam odustao, Meni su razgovor sa Markom u šestici i napolju meni je to značilo, promenilo me je, iako on i ja imamo različita mišljenja - govorio je Bebica.

- Je l došlo do pomirenja ili još tvrdite pazar?

- Neka vrsta pomirenja je došlo, ali ja još vodim računa. Nisam se dao emotivno - rekao je Gruja.

- Pomirli smo se, u vezi smo - rekla je MImas.

- Da li za tebe važi ona izrekla "Ispod mire, tristo vire" glaslo je pitanje za Sandru:

- NAravno da ne , da se foliram to bi se videlo do sada - rekla je Sandra.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: N.B.