Spolja gladac, iznutra jadac: Hitno oglašavanje Osmana Karića nakon raskrinkavanja Sofijinih namera prema njegovom sinu!

Bez dlake na jeziku!

Na društvenim mrežama ovih dana, postao je viralan sa samog početka Elite, u kom se jasno videlo da je fokus Sofije Janićijević bio Stefan Karić. Lepi Mića je svim silama pokušavao da joj prepreči put do njegovog srca, ali njihova ''akcija'' nije bila uspešna.

Njegov otac, Osman Karić se oglasio za portal Pink.rs, prilikom čega je otkrio kako on gleda na ovu situaciju.

Osman je istakao da je primetio Sofijine namere, ali da je njegov sin detektovao na vreme šta smera.

To sto je Mića navodio Sofiju a i Stefana na vezu, to sam ispratio na samom početku rijalitija. Naravno da sam znao da od toga nema ništa, što se Stefana tiče, da neće ući u vezu, jer je Stefan već tada bio emotivno zauzet. Sofija mu se mozda fizički dopadala, ali kao osoba mu nije odgovarala. Stefan je neko ko je bio sa dosta lepih devojaka po čemu je na neki način i poznat, samim tim i iskusan sto se njih tiče. Znao je da je Sofija spolja gladac, a iznutra jadac. Lepuškasta, zgodnjikava, a pritom jako namazana, proračunata, neko ko radi svojih ciljeva neće birati sredstva da do njih i dođe, pa makar i glumiti emociju koju pritom nema. Stefan joj je bio prva meta, koliko vidim kaže da nije pratila rijaliti, ali zato sve što joj je bilo potrebno da sazna o Stefanu, ona to zna. Kada je videla da kod Stefana ne prolazi i da je on malo veći zalogaj za nju, onda je verovatno krenula na Terzu, jer njega je pikirala kao dobru priču za rijaliti zbog njegove čitave situacije, znajući da ima verenicu i da čeka bebu. Naravno, u tome je uspela i dobila jednu od bitnijih tema za crnim stolom. Miislila je da će se u ovom rijalitiju ukanaliti tom vezom, svesno to uradila, postala u narodu omražena, ali jako poznata i prepoznatljiva sutra na ulici. Unapred već zna da je to priča "tresla se gora rodio se miš" jer verovatno poželeti da ponovo uđe u rijaliti, kako bi se oprala od svojih postupaka.Takvi rijaliti igrači nisu svesni da ljudi oko nas dobra dela koja smo radili brzo zaborave, a loša dela ostaju večno da nas time podsecaju kad god im to odgovara - istakao je Osman.

Autor: S.Z.