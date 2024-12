Saznajemo: Aleksandri Nikolić bivši muž oduzeo dete

Pretrpela torturu i bolne udarce!

Učesnica Elite 8 Aleksandra Nikolić govorila je danas za crnim stolom o repovima iz prošlosti kada je njen ljubavni život u pitanju, a saznanje da je njen dečko u braku šokiralo je sve.

Međutim, ono što se nije do sada znalo jeste da je Aleksandri bivši muž oduzeo dete, a ona je danas otvorila dušu Ivanu Marinkoviću o njihovom odnosu, rekavši mu i to da on želi još jedno dete sa njom, kao i da je proganja godinama.

- Bila sam u vanbračnoj zajednici sa prijateljem sa kojim sam se družila 15 godina, ali kad smo dobili dete, to se promenilo. Otišao je sa drugom ženskom na Ibicu, a meni je govorio da sam debela kao trudnica i da ću crći od raka zbog nervoze. Bio je manipulator, nismo ni u kakvim odnosima. Proganja me šest godina, ne znam ni kako ću da ga se rešim. Čim sam rekla da dolazim ovde, pretio mi je nekim slikama i snimcima, ali briga me. Želim mu sve najbolje, ali on meni ne - rekla je zadrugarka jednom prilikom o bivšem mužu u rijalitiju.

