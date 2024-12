Veoma je glupa: Slađa Bošković šokirana Anelinim ponašanjem! Oplela po njenom odnosu sa Matejom! (VIDEO)

Bez dlake na jeziku!

U novom izdanju emisije ''Pitam za druga'', voditeljski par Stefan Milošević Panda i Maša Mihailović ugostili su Slađanu Lazić Bošković i Ljiljanu Lili Stefanović, koje su prokomentarisale najaktuelnije teme iz Elite.

Kako komentarišete odnos Aneli i Mateje?

- Aneli je veoma glupa žena. Ne znam da li se ona stvarno zaljubila u Mateju, ali mi nije jasno. Sviđa joj se, ali sumnjam u to da se zaljubila. Ne znam da li da joj verujem ili ne. Kako se s one velike ljubavi prema Janjušu prešaltala na Mateju. Koliko nemaš dostojastva, pa dopustiš sebi da nekome budeš opcija?! Treba držati neki nivo, a ne biti samo jedna recka u nizu. Što se Mateje tiče, on govori da ima devojku, možda je nije nije ni imao nakon što se vratio zbog ponašanja prema Aneli, to ne znam - kazala je Slađa.

Autor: S.Z.