ŠOK! Mateja dao šut-kartu Aneli, pa priznao da se pokajao što je devojci isterao inat?! (VIDEO)

Mateja i Luka dele isto mišljenje!

U toku je emisija "Gledanje snimaka" prikazan je video klip u kome Aneli Ahmić izjavljujue ljubav Mateji Matijeviću. S obzirom da Aneli nije prisutna Milena Kačevenda je dala svoj sud o toj situacji.

- Ne znam šta da kažem s obzirom da je ona ovde motka pijana. Nisam nešto primetila ovde u svakodnevnom životu, možda ona samo krije emocije. Možda je samo ona sujetna, jer je nju Mateja ovde otkačio. Išla sam u jednom momentu tada da kupim čips, bili su oboje mrtvi pijani.

- Izjasnio sam se već, ne znam gde je Kusturica u mom životu, jer ja sam doktor. Isplanirao sam ovo sve, jer negde osećam da nisam ispoštovan u stvarnom životu. Možda sam ja dobio dezinformaciju, imam pravo da ne kažem odakle mi to. Moj bes je neverovatan. To veče je počelo jer sam joj dao indirektno do znanja da ću je odvesti do drveta. Ne osećam nikakvu odgovornost prema Aneli, iskoristio sam je. Ona je znala da ja imam nekog, ona bi meni to svesno uništila. Mene Aneli ne interesuje u životu kao žena, ne interesuje me ni kao marsovac. Imam emocije prema nekom ko nije ovde - rekao je Mateja.

- Mateja je neko ko je zaista zaljubljen u tu devojku, stajao je dušom i telom uz tu priču. Od Aneli sada on pravi žrtvu, a ona je to znala. Oni se oboje inate - rekao je Lepi Mića.

- Isto to jutro nakon ne boravka u emisijama, rekla je da joj je Luka simpatičan, mislim da se ona za*ebava sa nama ovde - rekla je Kačevenda.

- Ajde da počnemo od samog početka, a to je njegov odnos sa Aneli koji traje od septembra. Ti si lep, mlad dečko mogao si da to uradiš sa kim si hteo - rekao je Ivan Marinković.

- Ona mi je bila sigurica - rekao je Mateja.

- Aneli je polupana, zato što od početka odgovarala jer čeka Filipa Cara ili Janjuša. Meni ne može da promakne da vas dvoje imate neke emocije jedno prema drugom. Mislim da će te u nekom narednom periodu vi ući u vezu - rekao je Ivan.

Nikad ne bih bio sa Aneli. Koliko Mateja ne bi, e ja ne bi bio duplo više - rekao je Luka Vujović pa nastavio:

- Imam napolju devojku sa kojom ću od jula da krenem da živim, rekao sam to Kariću i Sandri. Imali smo zadatak gde Aneli meni prilazi - rekao je Luka.

- Aneli je rekla da si ti njena marioneta i da sa tobom može da radi šta hoće. Zašto to nisi demantovao - rekla je Kačevenda.

- Meni je fascinantno da njih dvoje imaju emocije, a kriju zbog rijalitija. Nju svaki drugi utorak, drugi muškarci vode kod drveta. Ona svoj moral pere tako da su oni njene marionete - rekao je Uroš Rajačić.

- Ajde da Luka iznese svoje mišljenje o Aneli - rekao je Darko.

- Ona je bila već tri dana u depresiji, pitala me je da provedemo vreme zajedno. Popili smo tri piva za šankom, normalni smo pričali. Kada smo ušli gledala je da li gledaju kamere, onda mi je hipotetički rekla da joj ispričam kako bi izgledao moj i njen dejt da smo napolju - rekao je Luka.

- Pa šta se onda ljutiš kada ja kažem da si ti pajac kojeg ona koristi ovde - rekla je Kačevenda.

Autor: K.K.