Kao da ja hoću da budem klizačica, a nikad na klizaljke nisam stala: Maja žestoko ponizila Cara, evo koje brutalne reči mu je uputila!

Bivša učesnica "Elite 7", Maja Marinković, gostujući u jutarnjem programu RED televizije, koji nosi naziv "Ne gledam ti ja to", žestoko je prozvala svog bivšeg dečka, Filipa Cara.

Bivši učesnik rijalitija "Zadruga", Filip Car tokom svog učešća imao je mnogo ljubavnih veza, a ako pitamo fan grupu koja nosi naziv "Lemuri", njegova najveća je Maja Marinković. Naime, nedavno je Car objavio da je u jednom boks meču koji je igrao, izgubio, a sada je Maja gostujući u jutarnjem programu RED televizije, "Ne gledam ti ja to", prokomentarisala ovaj njegov poraz.

- Prvo, njemu svaka čast kako je uspeo uopšte da se pojavi u tom meču. Čestitam mu, ne na porazu, nego što je skupio hrabrost, s obzirom da je on neko ko je narcisoidan. To bi bilo kao kada bih ja htela da postanem klizačica, a nikad na klizaljke nisam stala. Izgubio je, treba pretrpeti težinu komentara, jer nisu svi Maja Marinković da mogu da slušaju razne žene koje vređaju i svašta pričaju iz ličnih frustracija, a on je neko ko zavisi od istih komentara. Ne može da pretrpi negativne komentare i loše mišljenje. Videla sam da se svi sprdaju i da je optši cirkus. Ja bih to bolje odradila, to je sigurno! Mnogo pokreta u prazno je imao, a onda guranje u onaj konopac, pa bar malo jači gard, neka odbrana. Ne bih se smejala, nije to ni lako - rekla je Maja u emisiji "Ne gledam ti ja to" na RED televiziji.

Podsetimo, ekipa portala Pink.rs ekskluzivno je pre nešto više od sedam nedelja objavila video snimke koji su dokazali da su Maja i Car ponovo u ljubavi, no, međutim, u međuvremenu je pukla tikva između njih dvoje. Kako je to izgledalo, pogledajte u nastavku:

Autor: Nikola Žugić