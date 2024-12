Sve kante ću da mu saspem na glavu: Anđela ne prestaje da besni zbog Gastoza i Keti, Kačavenda punom parom radi na pomirenju (VIDEO)

Da li će uspeti da prevaziđu ovo?

Milena Kačavenda na sve načine pokušava da smiri strasti između Anđele Đuričić i Nenada Marinkovića Gastoza. Ona je pažljivo saslušala šta muči Đuričićevu, a onda obećala da će obaviti razgovor sa Gastozom.

- Moj predlog je da legneš i odmoriš - rekla je Milena.

- Nema šta da se odmorim, rekao je da smo završili da će da napusti krevet. Ima da mu saspem sve one kante na glavu - besnela je Anđela.

- Ja ću da pričam sa njim, nemojte da pravite nagle odluke. Mislim da on to ne kapira - dodala je Milena.

- Možda se ona njemu dopada, ne znam šta da mislim. On je na mene iskalio bes jer nema konce u svojim rukama. Osećam se kao da ja kvarim njihov odnos. Rekla je da se plaši da ću ja njih da razdvojim, a on nju brani. Između nas dve on se zauzme za nju, a ja ostanem kao deblika. Ako sam ti toliko bitna kako možeš uvek da se zauzmeš za nju? Zna da je sve istina, što nije samo prećutao? On je rekao da ja lažem, to mi je previše. Nikad ne bih slgala tako nešto. Ja sam lagala zbog njega da mislim da ona njega gleda kao drugara. Treba da se zauzme ako sam mu ja toliko bitna. Prešlo je sve granice - pričala je Anđela.

- Ja sam mislila da pričam sa njim, ali se već zamotao i legao. Mene zanima, jer ga više ni ja ne razumem. Ništa nisi pogrešno uradila - dodala je Milena.

- Trebala sam odmah da kažem da se skloni od nje jer je zaljubljena, a ja sam balansirala - nastavila je Đuričićeva.

Autor: A. Nikolić