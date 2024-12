Neće ona meni govoriti kad ću da vidim dete: Terza odlučan u nameri da tuži Milicu zbog NN etikete, najavio opaku sudsku borbu! (VIDEO)

Neće odustati!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević razgpvaraće sa Borislavom Terzićem Terzom.

- Šta te je to šokiralo i razočaralo - pitao je Darko.

- Ono danas da nju loži to moljenje, da bih s*lovao dete, tukao nju i ono poljubiću ti kovčeg. To je sve monstruozno - relao je Terza.

- Smatraš li da je monstruoznije to što si ti uradio - pitao je Tanasijević.

- Ja nisam nikog s*lovao i ubio, to su teške stvari. Nejasna mi je totalno šta priča - rekao je Bora.

- Rekao si da ćeš svima dokazati kakav si otac, koji ti je plan - upitao je Darko.

- Kad budem uzeo dete u ruke, to će biti nešto sasvim drugo. Trudiću se na sve načine da budem dobar otac, ali ona će koristiti njene emocije. Na sve načine će pokušavati da me odvoji od nje. Odlučio sam da je tužim za NN, neće ona meni govoriti kad ću da vidim dete. Želim da imamo dobar odnos, a ne da mi zabranjuje dete. Ja ću imati svoje pravo da je viđam, a znam da će me ucenjivati za dete napolju - kazao je Terza.

- Da li u tebi postoji zrno nade da će vreme pozitivno uticati na Milicu - pitao je Darko.

- Sad, nikako, jer ne vidim rešenje situaicije. Čak mi je i ranije govorila da neću videti dete - rekao je Terza.

- Na koji način se Milica blamira - pitao je Tanasijević.

- Svi ti klipovi će postojati, ta konstantna vređanja kao monstrum i NN - kazao je Terza.

Autor: Iva Stanković