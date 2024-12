Pravi od mene nešto što nisam: Sofija opravdala svoje postupke emocijom prema Terzi, obećala da će pokazati svoje pravo lice! (VIDEO)

I dalje se brani!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević sledeće je razgovarao sa Sofijom Janićijević.

- Šta te je najviše šokiralo - pitao je Darko.

- To da želim da joj isčupam dete iz utrobe, to nije uopšte istina. To ubica dečjih osmeha, to je samo stvar njenog drugog stanja - kazala je Sofija.

- Misliš li da Milica sebi daje puno za pravo - pitao je Tanasijević.

- Što se tiče komentarisanja moje porodice, da. Pravi od mene nešto što nisam i onda daje ljudima za pravo da misle o meni nešto što nije. Moja greška je što sam se zaljubila u zauzetog muškarca, ali očarao me je. To ne znači da sam najveće zlo na svetu i žao mi je što sam napravila taj kiks. Videla sam kod Terze slobodu i emociju, sve što nisam videla kod prethodnog partnera. Nije u redu da mi vređa majku, iako sam je zamolila da je ne tuži. Ja ću pokazati ko sam - rekla je Sofija.

- Da li misliš da je više kivna na to što si joj uzela muškarca ili je u prvom planu to što sto detetu uzela oca - pitao je Darko.

- Mislim da je do toga što sam detetu uzela oca, a to da li ga voli, sigurno da postoje neke emocije, ali ne bih to komentarisala - kazala je Janićijevićeva.

- Da li misliš da je Milica ljubomorna jer ona s Terzom nije imala odnos kakav vi imate - pitao je Tanasijević.

- Da, ima neki ožiljak od nje i svašta smo slušali ovde - rekla je ona.

Detaljnije pogledajte u video-klipu.

Autor: Iva Stanković