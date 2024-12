Ne možeš ti da postaviš nikakav uslov za to ko će s kim biti: Kačavenda osudila Miličino ponašanje, smatra da manipuliše trudnoćom! (VIDEO)

Kuma ne odobrava ovo!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević podigao je Stefana Karića.

- Šta ti je sad vodeći utisak - pitao je Darko.

- Svi misle da Milica koristi trudnoću, ispada da je ušla ovde kako Terza ne bi bio NN otac, kao da pokušava da ga osvesti. Verujem da ima neku emociju, jer ne bi se toliko žustro borila. Mislim da su to neke njene greške, ali razumem je - rekao je Stefan.

- Kako komentarišeš to što ona i dalje ima neku emiju, ali ne želi da stavi akcenat na to - pitao je Tanasijević.

- Kada bi produžila boravak, videli bi svašta. On pokušava da izmanipuliše njom, a ona mu to dozvoljava - rekao je Karić.

- Smatraš li da Sofija provocira Milicu - pitao je Darko.

- Čim pomene Terzu, to je provokacija. Samo tako može da se revanšira - kazao je Karić.

- Milena, tebi se ovo Miličino ponašanje nimalo ne dopada - rekao je Darko.

- Da, smatram da je trebalo da bude drugačiji pripstup, ali nismo na njenom mestu. Sigurno je očekivala drugačiji Terzin pristup, ali to se nije desilo. Na njega je bačena senka u smislu razočaranja u Sofiju. Ovo je vrsta ucene, jer je ovo korišćenje trudnoće. Ne možeš ti da postaviš nikakav uslov za to ko će s kim biti. On je sve uradio, da bi ispunio neku formu, ali on Milicu ne voli - rekla je Kačavenda.

Autor: Iva Stanković