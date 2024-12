Za mene je on izabrao nju: Anđela priznala da je povređena i izrevoltirana Gastozovom bliskošću sa Keti, ne želi da im drži sveću u vezi! (VIDEO)

Želi je dalje od sebe!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', a Darko Tanasijević podigao je Anđelu Đuričić.

- Želim da me uputiš u sve sa Gastozom - rekao je Darko.

- Juče posle emisije je bio nešto ljut na mene, nisamga ni pitala za razlog. Posle je pričao da je sanjao s*ks sa drugaricom, koja je brutalna riba. Ja sam mu uzvratila i rekla da sam sanjala s*ks sa bivšim. Kačavenda mu je ispričala neke stvari za Keti, ne mogu ni da se setim kako smo ušli u raspravu. Bio je besan na mene, ali zapravo bio besana na to što mu je Milena rekla o Keti. On se bez razloga izdrao na mene, kao ako nastavim ovako, završili smo i ja sam tu pukla. Poenta je to Ketino muljanje, a on je to na mene prebacio - rekla je Anđela.

- Ispada da ja huškam druge protiv Keti. Znam da misli isto što i ja, ali demantuje to. On voli da pegla odnose i da bude dobar, zato neće reći. Rekla sam mu da mora da se odluči, jer je za mene on izabrao nju. Zaljubjena je u njega, ja to osećam i vidim. Ne mora da se skloni od nje, ali neću da se grle tu, jer sam svesna njenih emocija. Mislim da sam na kraju z*srala sve, trebalo je da postupim drugačije - nastavila je ona.

- Rekla si danas da si mu rekla da nisi kao pre i da nemaš više toliko strpljenja. Ispostavilo se da ti je danas urnisao mozak - kazao je Darko.

- Da, jer je to sa Milenom bilo glupo. Da je rekao smučila si mi se, pa bi i to bilo okej. Ja sam njenu vrlo jasno dala do znanja da nisam spremna za ljubavne odnose, nisam ga zavlačila. Ja ne osporavam da mi on pruža pažnju i sve to, ali neću treću osobu u vezi. Boli me i nervira me, jer ispadam debil. Ja sam digla ruke, ne mogu da se ubeđujem za to kakvo ona ima mišljenje o meni - kazala je Anđela

- Da li se usaglašvaš sa Karićem da te je Gastoz ponižavao - pitao je Darko.

- To je on, ali treba da razgraniči neke stvari - rekla je Đuričićeva.

Autor: Iva Stanković