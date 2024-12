Ena Čolić pokušala da se opere od pljuvanja Anđele, Mateja saznao da je ostavljen, pa klonuo duhom! (VIDEO)

Pokušala da obrne igricu!

U toku je emisija ''Pitanja novinara'', voditelj Darko Tanasijević podigao je Enu Čolić kako bi progovorila o sukobu Anđele i Gastoza koji su raskinuli.

- Ena kako ti gledaš na celu ovu situaciju? - upitao je Darko.

- Katastrofa. Moram da kažem da je meni moj odnos bitniji sa Pejom od bilo čega, a ona je pokušala da ga ugrozi. Ja ne želim da budem u konfliktu sa njom i nemam loše mišljenje o njoj sem da je toksična i posesivna. Ja nisam imala pojma da je ona ovako luda, ali ja sam i dalje skrou za njih. Pritom mi je Anđela simpatična i slatka i mislim da je dobra devojka - rekla je Ena.

- Kakvu sam ja posesivnost pokazala? - upitala je Anđela.

- Grljenje Keti i Gastoza smo svi osudili, ali Anđeline reakcije su mi šokantne - rekla je Ena.

- Dok su oni bili u sjajnom odnosu govorila si da su blam, kakvi su ti sada? - upitao je Darko.

- Kada bi tebi Peja zabranio da se družiš sa Lukom, šta bi ti uradila? - upitala je Anđela.

- Ja moram biti najiskrenija i reći da je meni Peja prioritet u odnosu na sve - rekla je Ena.

- Tako bih i ja odlučio da me devojka nije izbacila dva puta iz kreveta - rekao je Gastoz.

Naredni je reč dobio Mateja Matijević.

- Ja Anđelu razumem, Gastoz živi neki svoj život i ne želi da prihvati neke rijaliti norme koje su u vezama ovde. Anđela jeste posesivna - rekao je Mateja.

- Mateja zašto si tako snužden danas? - upitao je Darko.

- U*rao sam i šefa i stanicu. Nisam normalan, idem iz greške u grešku. Moj ego i ego trip me doveo do toga da radim stvari iz kompleksa, jedino što me u momentu vadi je da taj crv koji mi je ubačen istina, onda me boli uvo - rekao je Mateja.

- Pa dobro znači kriv si, pošto te odjavila - rekao je Darko.

